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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3藍委過年學插花！　陳菁徽取「龍飛鳳舞」嘲：平常都拿手術刀

▲▼ 國民黨立法委員張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔過年一起插花。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨立法委員張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔過年一起插花。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

新年新氣象，如何讓家裏美美的？國民黨立法委員張嘉郡，邀請立委好友陳菁徽、廖偉翔一起來場美感大考驗，三人邀請花藝老師一同在辦公室插出一盆充滿年味的盆花。過程中張嘉郡提到自己曾插過花，今天插起來感覺更「PRO」；陳菁徽則笑說，今天是他第一次插花，平常都是拿手術刀，「如果今天插得很美，我就可以做醫美了」。

張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔在年前請來專業花藝老師、文華苑副總經理章譯中學花藝。章譯中提到，春節期間的氣候很適合花卉生長，不少國產花卉很適合在春節時間點綴家裡，今天特別挑選台中后里的百合、雲林的桔梗，以及高雄的火鶴、金磚鳳梨、虎頭蘭等在地花材。

陳菁徽笑說，自己很久沒拿到花，今天插花有很感動的感覺，「孩子的『生父』很久沒送我花了！」張嘉郡接著說，快趁著這時候跟先生喊話一下。插花的現場非常熱鬧。

▲▼ 國民黨立法委員張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔過年一起插花。（圖／記者崔至雲攝）

在花藝老師的教學下，張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔各插一盆花，陳說，今天是第一次插花，平常都是拿手術刀，今天帶這盆花回家，家裡的人應該難以置信，「如果我可以插一盆花很美，我就可以做醫美了」。

張嘉郡則笑說，自己很像「插花小白」，雖然上過插花課程，但是久久沒插花還是很生澀，平常自己也養不活任何東西，「女兒除外」；廖偉翔也說了一個笑話說，「大樹、小樹差在哪？」，張嘉郡說，「是高度嗎？」廖偉翔則說，「插在土裡」。語畢後引來大家大笑。

一小時後三人終於插完花，張嘉郡為她的作品取名為「龍華富貴」、陳菁徽取「龍飛鳳舞」；廖偉翔的作品名稱則是「祥龍獻瑞、翔龍18漲，祝福大家股票都大漲」。

▲▼ 國民黨立法委員張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔過年一起插花。（圖／記者崔至雲攝）
 

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