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南投女反覆胸痛Ｘ光照不出來　心導管檢查驚見「動脈塞住99%」

病床,老人,住院。（圖／達志／示意圖）

▲南投一名80歲阿嬤反覆胸痛Ｘ光照不出來，心導管檢查發現「動脈塞住99%」。（圖／達志／示意圖）

記者游瓊華／台中報導

南投一名80歲阿嬤半年來因間歇性胸痛反覆跑急診，但心電圖跟胸部X光卻無異狀，醫師建議安排心肌灌注掃描，果然發現是嚴重心臟缺氧，立即執行心導管檢查，證實右冠狀動脈「幾乎99%都塞住了」，經打通血管並置放塗藥支架後順利拆彈，讓阿嬤笑說：「現在走路都不會喘了ㄟ」。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師陳彥旭表示，陳彥旭指出，患者多次掛急診都沒有檢查出心臟梗塞等急症，直到門診安排心肌灌注掃描檢查，才從影像判讀發現缺氧狀況，原來是患者因冠狀動脈狹窄阻塞，也就是俗稱的冠心症，導致心臟周邊的「側枝血管」取代輸送血液功能，並發展成「側枝循環」系統，雖然也能分擔心臟所需的營養與氧氣，然而卻不足以長期維持。

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▲女子反覆胸痛Ｘ光照不出來，心導管檢查「動脈塞住99%」。（圖／亞大醫院）

▲民眾如果有胸悶痛、喘、噁心、冒冷汗、頭暈昏倒等前兆，務必要儘速至心臟科就診。（圖／亞大醫院）
經考量病患年紀大又患有糖尿病，是心血管疾病的高危險族群，與家屬討論後，決定安排心導管打通血管並放置塗藥支架，果然心絞痛症狀獲得大幅改善，終於不用經常跑急診。

陳彥旭表示，三高族群(高血壓、糖尿病、高血脂)及抽菸都會傷害血管，使得動脈血管產生動脈硬化，也就是血油卡在血管壁引起發炎，血管就會漸漸越來越狹窄，如果發生在心臟的血管就會導致血流不夠引起胸悶痛、喘等症狀；萬一更緊急嚴重的話，可能會造成血管突然塞住，也就是心肌梗塞，引發立即的生命危險，因此民眾如果有胸悶痛、喘、噁心、冒冷汗、頭暈昏倒等前兆，務必要儘速至心臟科就診。

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