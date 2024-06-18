名人堂飯店成桃花窟？創辦人娶小50歲嫩妻　經理棄病妻搞小三

▲兄弟象一代球星王俊郎（右）正大光明和小三（左）同進同出，還毫不避諱地發在臉書的公開貼文。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中華職棒兄弟象一代球員王俊郎，在許多老象迷印象中，曾以187場連續出場紀錄為人津津樂道。戰功彪炳的王俊郎離開球場後，近年轉戰兄弟飯店創辦人洪騰勝創設的名人堂花園大飯店擔任經理，卻與分居多年的妻子大打官司。

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▲王俊郎是中華職棒兄弟象創始元老球員之一，當時曾因出場全勤紀錄而被封為「全勤鐵人」。

王妻因處分名下房產，遭王俊郎一狀告上法院訴請離婚，並請求分配財產，王妻反控他婚內出軌多年，還與小三公開出雙入對，互動親密，並以夫妻身分示人，王因此遭法院判賠60萬元。

▲曾姓小三也常常到花園大飯店探班，甚至在臉書公開打卡，完全不在意旁人眼光。

▲王俊郎（右）餵食曾姓小三（左），2人互動親暱，臉書時常出現放閃照。

有「職棒教父」之稱的兄弟飯店老董洪騰勝，一手打造龍潭名人堂花園大飯店遭爆欠薪，財務缺口跟著曝光，本刊日前踢爆，洪去年已與元配離婚，再婚小近50歲的嫩妻；無獨有偶，台南地院近日一起外遇官司判決，已分居多年的一對夫妻，因共有財產處分撕破臉，男方需賠結縭近40年的妻子60萬元，遭控婚內出軌多年的男主角，正是在名人堂花園大飯店擔任經理的兄弟象一代球星王俊郎。



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