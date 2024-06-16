除了NY起司脆餅　PTT推「日本必買1伴手禮」：台灣賣貴3倍

▲原PO求推薦好吃的日本伴手禮。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊，總會帶點當地名產當伴手禮，回台灣分送給親朋好友，一名去日本東京旅遊的網友表示，旅程的最後，不免俗要買一些伴手禮，除了常見的東京芭娜娜，以及NY起司奶油脆餅，好奇還有什麼值得買的？貼文一出，許多網友大推Royce'巧克力，「跟台灣價差很大」。

有網友在PTT發文，「日本除了東京芭娜娜、NY還有啥伴手禮？」東京自由行將畫下句點，如同許多遊客一樣，打算購買一些伴手禮送給親友和同事。然而，除了常見的東京芭娜娜和NY起司奶油脆餅外，不知道還有什麼可以買的，「還有什麼不錯可以帶回台灣的伴手禮，有沒有卦？」

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許多網友推薦Royce'巧克力，「巧克力控如我，候機時直接吃半盒，黑巧克力超頂」、「Royce'生巧克力！日本買價格跟台灣差超多」、「必買Royce'生巧+1」、「Royce'生巧克力，很便宜量又多」、「機場的冷藏巧克力，好像850日幣一盒，頂到不行」、「Royce'真的是在日本買便宜多」、「台灣的Royce'比日本貴大概3倍」。

其他網友也推薦，「隔壁縣的信玄餅、鰻魚派都超讚的」、「一蘭的拉麵組也蠻好吃的」、「東京牛奶起司工坊，超好吃」、「Yoku Moku雪茄蛋捲」、「機場如果有看到LeTAO的起司蛋糕也可以買一下」、「推桔梗信玄餅，包裝好看，又好吃」、「小倉山莊的仙貝米果超讚」、「札幌農學校超好吃」。

▼網友推薦Royce'。（圖／翻攝自Royce官網）

