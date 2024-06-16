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防進口菇混充國產乾香菇　農業部教5招辨別技巧

▲農業部說明國產香菇與外國香菇的差異。（圖／翻攝農業部臉書）

▲農業部說明國產香菇與外國香菇的差異。（圖／翻攝農業部臉書）

記者楊惠琪／台北報導

乾香菇是常用料理食材，無論是香菇雞湯、炒米粉、鹹粥、油飯等，都是不可或缺的關鍵食材，也是家中必備乾貨，但也因乾香菇用途廣、價格佳，常有業者以進口香菇混充國產菇販售。農業部建議消費者，可從菇傘表面、菌褶色澤、菇柄、含水量及質地與香氣等，分辨是否為國產優質香菇。

農業部在臉書分享，辨別國產香菇的5大要領。可先從「菇傘表面」觀察，國產香菇多以太空包生產，菇傘表面外觀無裂紋，皺縮狀；非國產香菇的菇傘表面裂紋有深、淺及呈光面。其次在「菌褶色澤」部分，國產香菇呈淺黃色；非國產香菇則呈淡黃色至淺褐色。

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消費者還可以從「菇柄」觀察，國產的菇柄位於中央、經修剪後長度約1.5-2公分；非國產香菇，像是日、韓進口的香菇未修剪，且菇柄偏斜；大陸與越南香菇菇柄置中，長度約1公分。而在「含水量及質地」部分，國產菇含水量低、較脆硬；非國產菇含水量較高、口感偏軟。最後可從「香氣」辨別，國產菇香氣濃郁，非國產菇則香氣較淡，甚至會有異味。

農業部提醒，選購產銷履歷有機標章的國產香菇，確保食安也保障菇農權益，購買前先確認包裝是否有台灣香菇標章、產銷履歷、有機標章等識別標章。

5招辨別國產香菇和非國產香菇

1. 菇傘表面：
國產香菇：多以太空包生產，菇傘表面無裂紋，呈現皺縮狀。
非國產香菇：菇傘表面有裂紋，裂紋深淺不一，且呈光面。

2. 菌褶色澤：
國產香菇：菌褶呈淺黃色。
非國產香菇：菌褶呈淡黃色至淺褐色。

3. 菇柄：
國產香菇：菇柄位於中央，經修剪後長度約1.5-2公分。
日、韓進口香菇：菇柄未修剪且偏斜；大陸與越南香菇：菇柄置中，長度約1公分。

4. 含水量及質地：
國產香菇：含水量低，質地較脆硬。
非國產香菇：含水量較高，質地偏軟。

5. 香氣：
國產香菇：香氣濃郁。
非國產香菇：香氣較淡，甚至可能有異味。
 ▲台灣香菇。（圖／農糧署提供）

▲國產香菇菇傘表面呈皺縮狀。（圖／農糧署提供）

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