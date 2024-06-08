超營養又低卡「秀珍菇」料理免清洗　專家教戰選購4重點

▲專業菜販教戰秀珍菇選購重點。（圖／廖炯程提供）

記者楊惠琪／台北報導

秀珍菇是菜市場常見的菇類，富含蔬菜的維生素，還有豐富蛋白質，是熱門的料理食材。新莊公有市場菜販廖炯程在臉書分享秀珍菇的料理知識，也提供選購的4大重點，並建議料理前不用特別清洗，可直接下鍋烹調，以免菇傘遇水黏稠，反而孳生細菌。

廖炯程表示，秀珍菇是真菌界中的側耳屬，側耳意指菌柄是向側面生長，所以秀珍菇的菌傘都斜長一邊，跟其接近的同屬還有鮑魚菇、杏鮑菇等。至於秀珍菇名稱的由來，早期進到台灣時，因為十分的嬌貴，取名為「秀珍」，有秀麗且珍貴的含意。

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廖炯程指出，秀珍菇的營養價值強大，一點也不「袖珍」，不但具備蔬菜的維生素系列、有相關礦物質群及B群外，還有超豐富的蛋白質含量，以及人體無法合成的9種胺基酸中，就內含了8種，而且膳食纖維含量高，幾乎沒有脂肪成分，可補充營養又幫助排宿便，重點是價格還很親民。

廖炯程說，秀珍菇在傳統市場中都是散裝販賣，但在採收時已將菌絲體混合木屑的部位都切除，所以料理時，不用特別清洗木屑，可以直接下鍋烹調，如果擔心業者或其他消費者觸碰問題，可在料理前快速過一下清水後擦乾，否則菇傘遇水後會開始軟爛塌陷，若沒有馬上烹調就會孳生細菌。

廖炯程建議選購時，要挑菇柄潔白切面整齊，菇傘不要太開、不要有碎裂的情形，菇體摸起來沒有黏稠感，還要觀察秀珍菇是否有久放情況，如果放太久會變黃，越黃越不新鮮。