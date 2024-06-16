台11線死亡車禍！男深夜自撞「翻墜3米邊坡」　受困搶救不治

▲台東台11線一輛轎車翻落邊坡，駕駛送醫不治。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）
記者楊漢聲、黃資真／台東報導
台11線155公里處昨(15)日深夜發生一起死亡車禍！1名50多歲廖姓男子駕車途中，因不明原因突衝撞路邊護欄，結果連人帶車摔落3公尺深邊坡，當場失去呼吸心跳，警消獲報到場緊急將其送醫搶救後，仍不幸宣告不治，詳細肇事原因還有待釐清。
警消抵達現場時，黑色轎車擋風玻璃碎裂，廖男則是失去呼吸心跳、受困駕駛座，消防人員徒步走下邊坡後，將廖男移出，並送往台東馬偕醫院急救，仍傷重宣告不治。
▲台東台11線一輛轎車翻落邊坡，駕駛送醫不治。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）
記者楊漢聲、黃資真／台東報導
台11線155公里處昨(15)日深夜發生一起死亡車禍！1名50多歲廖姓男子駕車途中，因不明原因突衝撞路邊護欄，結果連人帶車摔落3公尺深邊坡，當場失去呼吸心跳，警消獲報到場緊急將其送醫搶救後，仍不幸宣告不治，詳細肇事原因還有待釐清。
警消抵達現場時，黑色轎車擋風玻璃碎裂，廖男則是失去呼吸心跳、受困駕駛座，消防人員徒步走下邊坡後，將廖男移出，並送往台東馬偕醫院急救，仍傷重宣告不治。
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