「全台個資我都有」存滿6顆硬碟　2男「肉搜神器」賣1筆賺500

▲顏姓、張姓男子利用小白機販售民眾個資，台中地檢署近日偵結起訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市顏姓、張姓男子，利用從暗網購買的「客戶開發轉業搜尋系統（俗稱小白機）」軟體程式，在網路社群創立「全台個資肉搜神器即時定位」頻道，以一筆個資500元的價格，向不特定人士販售民眾個資，不法獲利約5萬餘元。刑事局去年底逮獲2人，台中地檢署近日偵結，依違反個資法將2人起訴。

起訴書指出，顏男於2019年間，透過暗網「草馬古道」以200美元的比特幣，向不詳人士購買「客戶開發轉業搜尋系統」軟體程式，並於下載至電腦後，提供同夥張男以遠端操縱他的電腦使用。

張男2023年3月起，在通訊軟體telegram上創立「全台個資肉搜神器即時定位」頻道，在多個群組向不特定人士宣傳他們掌握全國人民個資，更張貼多位知名人士的個資作為廣告。

張男以查詢每筆個資500元方式販售個資，若有查詢名下車輛、交通違規等其他資料，還可以加價購買，從去年4月17日至同年8月22日止，販售數十筆個資給客人，收取約1677.03顆USDT(泰達幣)，約新台幣5萬餘元。

張男還在去年6月間，向顏男表示有網友想用5萬元跟他買「客戶開發轉業搜尋系統」軟體，張遂請顏男在一個筆記型電腦內安裝該軟體，張將該筆電交付給網友之後，將獲得的5萬元中分2萬元報酬給予顏。

警方去年10月底持搜索票逮獲顏男、張男，並查扣存有大量民眾個資的電腦硬碟6個，2人應訊時均坦承犯行，檢察官訊後認2人違反個資法，近日偵結依法提起公訴。



