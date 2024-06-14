快訊／高雄汽車維修廠被掃射！鐵門慘成蜂窩　地上留20多枚彈殼

▲現場留下的彈孔與彈殼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄警局林園分局於今日（14日）上午7時30分接獲通報，大寮區民祥街的一家汽車維修廠遭人開槍掃射。員警迅速趕往現場，但犯嫌已經逃離。現場的鐵門上發現有彈孔，地上則散落著20個彈殼，幸運的是，現場無人受傷。

林園分局已經與刑警大隊組成專案小組，並在檢察官的指揮下進行偵辦。目前已經根據案發地點擴大調閱監錄系統，並成功鎖定涉案車輛，積極追緝中。

▲現場留下的彈孔與彈殼(紅圈處)。（圖／記者吳奕靖翻攝）