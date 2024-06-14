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社會 社會焦點 保障人權

高雄路面出現天坑！4機車誤闖3人摔傷　釀禍原因曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區沿海二路正進行施工，料路上有一大條溝渠，疑似因擋板不明顯，造成4人闖入並釀成3人受傷。工務局表示，因先有騎士撞倒交維設施，導致後續有騎士誤闖工區，新工處已指派24小時義交指揮，同時慰問傷者並協助理賠。

「高雄小港沿海路中鋼東門往林園方向的機車道被挖一條深溝，防護措施沒做好，有機車衝進深溝受傷！請大家經過要小心一點。」有民眾在網路上發文提醒，沿海路上出現大溝渠，造成多位民眾摔傷，還有整部機車直接掉進溝渠內。

▲機車跌落大坑洞，而騎士受傷躺在路面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲機車跌落大坑洞，而騎士受傷躺在路面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲機車跌落大坑洞，而騎士受傷躺在路面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲整部機車摔進溝渠 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市消防局在12日晚間8點25分、13日清晨4點20分、13日清晨5點45分分別接獲通報，在該路段有3名傷者需要就醫。

現場施工人員私下透露，施工處交維都有處理好，是有一部機車誤闖先把交維撞歪，警察來現場時沒有恢復原狀，而當時已是施工人員下班時間，導致第2部機車誤闖後直接掉下溝渠，「但在沒有超速的情況下應沒問題，因為這邊限速才40」。

▲機車跌落大坑洞，而騎士受傷躺在路面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲有4名騎士誤闖工區釀3傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市新工處主祕林建良表示，該地點是新工處辦理高雄港洲際中心聯外貨櫃專用道開闢工程第二標，目前在工區內施作過路排水溝，因先有騎士撞倒交維設施，導致後面騎士誤闖工區。

林建良指出，目前新工處已重新調整交維設施材質及固定方式，並增加延長交維漸變段，及指派24小時義交指揮，以避免再發生相同情形，同時也已派員慰問傷者協助出險理賠事宜。

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