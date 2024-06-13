職棒教父桃花劫！債權人還原千萬借貸始末　洪騰勝簽名用印畫面曝

▲洪騰勝與結縭50年的妻子於去年3月離婚，與八年級的楊于萱大談爺孫戀。

圖文／鏡週刊

本刊先前獨家報導，桃園名人堂飯店爆發財務危機，創辦人洪騰勝神隱。如今有債權人現身說法，還原洪騰勝借貸過程，不僅以兄弟飯店1/6股權作擔保，就連洪家老三洪瑞麟還一度掛保證稱：「你就借他錢（指洪騰勝）沒關係。」未料，洪人間蒸發與外界斷聯後，洪家兄弟竟也不認帳，前後態度丕變讓他們相當傻眼。

該位債權人指出，洪騰勝在今年（2024）2月至3月期間向他們公司調頭寸，前後共借貸4次，金額合計近6千萬元，雙方從最初洽談，到敲定核貸金額，洪妻楊于萱全程參與。不僅如此，雙方會面地點即是洪家兄弟一手創立的兄弟飯店，過程中兄弟飯店資深財務出納人員也都在場。

而幾次會面下來，他們觀察洪騰勝神情、語言能力等狀況，一切正常；尤其，洪還在某次走對保流程時不經意透露：「我弟弟會幫忙償還我的債務，所以我才可以一直跟其他人借錢。」債權人還為此與洪家老三洪瑞麟通過電話，確認洪騰勝所言是否為真，作為核貸金額的考量。

▲借貸保證書上，寫有以兄弟大飯店1/6股權做擔保。 （讀者提供）

「洪瑞麟當初豪爽地說，就借他（指洪騰勝）沒關係，一切免煩惱。」債權人回憶，由於看準兄弟飯店經營穩定，加上有洪家人口頭保證，因此前後核貸4筆，合計近6千萬元給洪騰勝，並一度讓洪展延還款。

然而，洪騰勝還款近半金額後，今年5月初名人堂飯店爆出財務危機，洪騰勝夫妻跟著神隱、失聯，債權人急忙打給洪瑞麟，卻是得到「能怎麼辦呢？我哥哥（洪騰勝）也欠我們兄弟錢」的消極答案，洪家前後態度180度大轉變，讓他們既憤怒又傻眼。

「我們只希望洪騰勝或洪家人能出面，協商剩下債務要如何清償。」債權人無奈表示，就連洪騰勝本來持有，作為借貸擔保的兄弟飯店股權，如今已轉移到其餘洪家4兄弟手上，只盼洪騰勝夫妻、洪家人能負責任地面對洪債務問題，否則未來不排除走法律途徑，甚至聲請假扣押飯店資產因應。



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