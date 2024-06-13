今年梅雨季異常！鄭明典分析原因：還沒出梅

▲鄭明典在臉書上分析今年的梅雨。（圖／中央氣象署提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

近日，台灣的梅雨季天氣變化不定，前中央氣象局局長鄭明典今（13）日表示，根據雨量紀錄和短期預測，今年的梅雨季特徵異常，顯示出不典型的現象。

鄭明典在臉書上指出，天氣型態上，南亞反氣旋還在中南半島北部，地面滯留鋒也在臺灣附近，這尚未脫離梅雨特徵，所以天氣型態上尚未出梅！

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鄭明典接著指出，但從衛星雲圖可以看見，有中南半島往東，大片的無雲晴空區域，連台灣上空的探空都有下沉逆溫存在，對流雲發展受到抑制，雨量偏少。從持續偏少的雨量紀錄和短期預測來看來看，又有出梅的印象！今年的梅雨季特徵很不典型！

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻則表示，台灣目前主要受西南風影響，預計16日前南部整天有局部大雨，各山區午後需留意局部雷陣雨，而大台北和花東地區則須注意36度以上的高溫。

根據氣象署網站資料，今日台北市士林區社子的最高溫達36.7度，雙北及台東等地亦出現超過36度的高溫。黃恩鴻提醒，明日至16日，東南部地區可能出現焚風，大台北和花東地區仍有局部36度以上高溫的機會。此外，明日至16日清晨，馬祖及金門易有低雲或局部濃霧影響能見度。

黃恩鴻指出，17日和18日轉為偏南風後，水氣減少，午後對流雲發展不明顯，各地降雨趨緩且時間縮短；清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。預計19日起太平洋高壓逐漸增強，各地大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，這種天氣型態將持續至下週末。

此外，今日下午氣象署針對馬祖地區發布大雨及濃霧特報，提醒該地區需注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等現象，並留意低雲或局部濃霧可能影響能見度，目前馬祖地區已有能見度不足200公尺的現象。