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社會 社會焦點 保障人權

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

▲中橫錐麓隧道東口邊坡坍方，經搶修團隊於災害路段東、西兩端同步搶修已完成清坍搶通。（圖／公路局提供）

▲中橫錐麓隧道東口邊坡坍方，經搶修團隊於災害路段東、西兩端同步搶修已完成清坍搶通。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台8線174.8k錐麓隧道東口，12日清晨發生上邊坡坍方雙向阻斷，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段搶修團隊於災害路段東、西兩端同步搶修清坍，13日中午11時完成清坍搶通後，進行災害路段路面整理與警示設施設置後，按原訂中午12時~13時之施工管制放行時間採警戒方式開放通行。

工務單位表示，此次坍方範圍約100公尺長，坍方土石量約3,800立方公尺，且上邊坡不時有間歇性落石情況而增加道路搶通難度，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段搶修團隊克服坍方災害現場路幅狹窄環境不佳的條件，積極於災害路段東、西兩端同步搶修清坍，13日中午11時完成清坍搶通後，進行災害路段路面整理與警示設施設置後，按原訂中午12時~13時之施工管制放行時間採警戒方式開放通行。

工務單位並指出，今日中午放行時段結束後，續行管制來進行坍方災害路段東端殘存之2塊巨石（分別約為500噸與200噸）之破碎排除作業，恢復中橫東段天祥至閣口路段6月份施工交維管制措施所訂早、中、晚三次放行時段，13日下午16時30分~17時30分開放通行，17時30分~18時30分只出不進，18時30分後實施夜間封路管制，請用路人配合交維管制人員指揮，小心通過災區路段。

此次台8線174.8k錐麓坍方災害路段，預計新建明隧道長230公尺，目前已進入細部設計階段，預定今年7月底前將辦理上網公告發包2026年底新建完成。

公路局呼籲用路人，山區道路地震過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾也可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

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