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大潤發「16款芒果甜點」來了！爆漿餐包只要14元　奶油千層超邪惡

▲▼大潤發芒果季16款甜點登場。（圖／大潤發提供）

▲大潤發「仲夏芒果節」即日起甜蜜登場，還一口氣推出16款芒果甜點，其中有8款熱銷品回歸、8款新品。（圖／大潤發提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

炎炎夏日，當然要吃芒果！大潤發即日起開賣16款芒果甜點，其中，每年一登場就熱賣的「芒果爆漿餐包」也回歸了，大口咬下餐包爆出香濃甜美的芒果餡，現在更只要銅板價14元爽吃，還有新品「芒果奶油千層」，滿滿的卡士達醬與新鮮芒果丁甜蜜爆擊。

大潤發「仲夏芒果節」活動即日起至8月登場，一口氣推出16款香甜爽口的芒果甜點，其中有8款為熱銷品回歸，包含狂賣萬份的「芒果爆漿餐包」，柔軟的餐包裡灌入滿滿的芒果餡，咬下直接爆漿，且現在特價4入55元，等於單入只要14元；「芒果爽蛋糕」特價139元，清爽戚風蛋糕搭配芒果卡士達餡，再鋪滿新鮮芒果丁；「芒果鮮奶大福」特價2入79元，Q軟麻糬包入芒果與卡士達醬，大口咬下超幸福；「芒果菠蘿泡芙」特價2入72元，酥鬆餅乾的外皮搭配芒果餡，絕對是夏日必吃，另還有「芒果牛奶戚風蛋糕」、「芒果塔」、「芒果冰心」以及「芒果奶酪」。

▲▼大潤發芒果季16款甜點登場。（圖／大潤發提供）

▲「芒果爆漿餐包」特價4入55元，柔軟的餐包裡灌滿芒果餡。

剩下8款則為今夏熱騰騰的新品，「芒果二重奏」特價68元，以酥皮麵包搭配酸甜情人果餡、芒果丁；「情人果千層」特價65元，外層酥脆又細緻，內餡有情人果與芒果丁；「芒果奶油千層」嚐鮮價52元，卡士達醬與芒果丁交織出夏季最甜蜜的滋味；「芒果遇上檸檬」特價55元，口感細緻柔韌，內餡搭配檸檬起司餡及芒果丁。

▲▼大潤發芒果季16款甜點登場。（圖／大潤發提供）

▲「芒果奶油千層」嚐鮮價52元，千層麵包包裹滿滿的新鮮芒果丁與卡士達醬，每一口都充滿甜蜜感。

「芒果起司蛋糕」特價4入220元，微酸爽口的乳酪蛋糕包覆酸甜的芒果餡，底層還有香酥的餅乾，口感非常有層次；「芒果布蕾塔」特價4入125元，起酥塔皮十分酥脆，再添加特調芒果餡以及濃郁奶香布丁；「鮮芒果蛋糕（6吋）」特價299元，特調酸甜的芒果醬淋在蛋糕體上，上方再以新鮮芒果點綴；「芒果磅蛋糕」特價99元，蛋糕體充滿芒果香氣，搭配堅果更能品嚐出芒果濃郁的口感。

▲▼大潤發芒果季16款甜點登場。（圖／大潤發提供）

▲「鮮芒果蛋糕（6吋）」特價299元，芒果香味超濃郁。

人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」夏天限定「楊枝甘露」也重磅回歸了！這杯「楊枝甘露」選用枋山愛文芒果打造而成，配料部分加入不可或缺的西米露，搭配柚肉、椰漿增添風味，再放進招牌Q彈小芋圓，滿滿半杯都是料，只要一杯就有飽足感，若不喜歡小芋圓也可提前告知店員；加碼今年還有清涼「芒果冰沙」，濃郁芒果香讓人忍不住一口接一口，即日起於全台門市開賣，同步上架外送平台與線上點餐系統。

▲▼萬波開賣楊枝甘露、芒果冰沙。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波楊枝甘露今年搭配柚肉。（圖／萬波島嶼紅茶提供，下同）

▲▼萬波開賣楊枝甘露、芒果冰沙。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲加碼喝清涼濃郁芒果冰沙。

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