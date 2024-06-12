台中暴怒婦突甩女大生7巴掌　學生見義勇為推倒她....警強制送醫

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名21歲女大學生昨（11）日上午在大里要搭乘公車，公車停妥後，63歲李姓婦人突然衝下車，不分青紅皂白朝她連打7個巴掌，還拉扯頭髮，直至幾名國中小學生包圍推倒制止，事態才沒有擴大。警方獲報到場，李婦仍然喃喃自語，由於李婦領有中度身心障礙手冊，警方立即將她送醫，並加派警力針對李婦住所巡邏，避免再次隨機攻擊他人。

▲▼台中一名暴怒婦人一下公車，突然就朝女大學生甩了7個巴掌，後來被警消強制送醫。（圖／民眾提供，下同）

這名女大生在網路PO文指出，昨天上午7點05分在大里區中興內新街口等待公車，婦人一下車就徒手朝她攻擊，非常用力的賞7個巴掌，並拉扯頭髮，直至後方等車乘客與原本在車上的同學們，一起把婦人推倒並阻止她離去。

1名長髮男同學說，婦人在車上就大聲咆哮騷擾其他乘客，還一直拿雨傘戳擊他的頭，且好像專挑年輕人下手，因為婦人下車攻擊女大學生之前，刻意繞開站在她面前的年長乘客，直接朝女大生攻擊，不禁令人擔心，這次是徒手，下次若是拿刀具恐將造成更大危害。

霧峰警方表示，昨天上午獲報到場發現，李婦答非所問，喃喃自語，119人員後來將她強制就醫，目前人仍在醫院留置觀察，由醫生評估是否繼續留在院內或出院，被攻擊的女大生，已向派出所提出傷害告訴。