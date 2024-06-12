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像心情溫度計！生理回饋技術助焦慮疾患突破陰霾

▲▼玉里醫院邀請林紀宇臨床心理師專題分享，讓與會專業人員更加明瞭運用科技可以撫慰心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼玉里醫院邀請林紀宇臨床心理師專題分享，讓與會專業人員更加明瞭運用科技可以撫慰心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

生理回饋治療是什麼？是運用精密、非侵入性的電子儀器來偵測與壓力相關的生理數值，加上聲音、視覺畫面的立即回饋，透過數據的解讀、結合認知行為療法，幫助個人增進自我覺察能力，幫助人們學習自律神經系統的調節，找回人類身體的節奏與平衡。國內外許多研究已證實，運用生理回饋技術能顯著改善焦慮患者症狀。

▲▼玉里醫院邀請林紀宇臨床心理師專題分享，讓與會專業人員更加明瞭運用科技可以撫慰心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）

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衛生福利部玉里醫院為了讓更多焦慮疾患受益引進生理回饋儀器，並進一步推廣這項技術，該院特別邀請高雄醫學大學臨床心理所碩士林紀宇臨床心理師蒞院舉行專題分享會，精采的演說讓與會專業人員更加明瞭運用科技可以撫慰心靈。

▲▼玉里醫院邀請林紀宇臨床心理師專題分享，讓與會專業人員更加明瞭運用科技可以撫慰心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）

林紀宇臨床心理師表示，生理回饋技術通過監測和反饋相關生理指標，使患者實時了解自己的身心狀態，更有效地管理焦慮症狀。
 
林紀宇臨床心理師提到焦慮疾患患者通常會出現自主神經系統失調的現象，導致心跳加速、呼吸急促、肌肉緊繃等症狀，這些生理反應不僅影響患者的心理健康，還會對生活品質造成嚴重影響。他說明道：「生理回饋技術通過監測和反饋相關生理指標，幫助患者學習如何調節自己的生理反應，從而達到放鬆和減少焦慮的效果。這項技術使患者能夠實時了解自己的身心狀態，更有效地管理焦慮症狀。」

▲▼玉里醫院邀請林紀宇臨床心理師專題分享，讓與會專業人員更加明瞭運用科技可以撫慰心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼生理回饋就像「心情溫度計」一樣，讓患者由螢幕中看見或聽到與自己症狀相關的生理指標。
 
生理回饋就像「心情溫度計」一樣，讓患者由螢幕中看見或聽到與自己症狀相關的生理指標，可能是手指溫度、心跳、或呼吸等，再加上臨床心理師的專業指導，幫助患者學習完全的身體放鬆，以便學會控制自己的生理功能，讓生理指標改變，進而消除一些病痛或不適，達到症狀減輕及壓力調節的功效，這種治療就稱為生理回饋治療。

▲▼玉里醫院邀請林紀宇臨床心理師專題分享，讓與會專業人員更加明瞭運用科技可以撫慰心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）
 
心理治療與生理回饋技術結合使用，可大大提升治療效果。林紀宇臨床心理師表示：「心理層面的正念療法配合生理回饋技術，能使患者通過正念練習增強自我覺察，並利用生理回饋技術實時監測和改善自己的生理反應，從而達到更全面的治療效果。臨床上的成功案例，展示這些技術在實際治療中的潛力和效果，透過生理回饋治療，許多患者都受益良多，改善了焦慮的症狀。」
 
玉里醫院簡以嘉院長提到：「生理回饋技術的引進，證明本院將持續致力於提升醫療服務品質，引進更多先進技術，為花東民眾提供更全面的健康保障。我們將持續進步，繼續為鄉親的福祉而努力。」。為推廣更優質的醫療技術，讓更多民眾受益，玉里醫院會將生理回饋技術繼續精進，為花東鄉親的心理健康保駕護航。

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