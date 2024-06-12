高雄騎士左轉2人擦撞重摔！「無人機車」趴走50m　自走衝騎樓

記者吳奕靖／高雄報導

11日中午12時50分，高雄前鎮區二聖二路與民權二路口發生一起交通事故，兩名同方向的機車騎士同時直接左轉，結果在路口發生擦撞，雙雙倒地，而其中一人的機車還「無人狀態」前進撞到騎樓才停下來，而現在車禍發生的當下畫面曝光。

這起車禍是74歲的陳姓男子在騎乘機車沿著二聖二路內側車道由東向西行駛，準備左轉進入民權二路時，與後方同樣由東向西直行的19歲林姓騎士發生碰撞。兩名騎士都只有輕微擦傷，並且意識清楚，自行前往醫院接受治療。不過雙方駕駛人都同意不進行酒精測試，且沒有酒駕的疑慮。交通大隊將會進一步分析和研判該起事故的責任。

▲高雄式左轉釀禍！兩名機車騎士擦撞摔倒，其中一部機車還「無人操控」前進 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄式左轉釀禍！兩名機車騎士擦撞摔倒，其中一部機車還「無人操控」前進 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方呼籲根據道路交通安全規則，當轉彎時，駕駛人應該在車輛前後顯示左（或右）方向燈，並且要在完成轉彎行為前一直顯示。同時，當汽車在交叉路口，轉彎車應該讓直行車先行，並且全程顯示方向燈。可以避免因為個人的疏忽而引發交通事故，並且也可以共同維護良好的交通環境，保證自己和其他用路人的安全。

▲其中一部機車還「無人操控」撞進騎樓。（圖／記者吳奕靖翻攝）