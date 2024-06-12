頭上有監視器！陸女撐傘上班18天　被開除索賠142萬又失敗

記者黃翊婷／綜合報導

中國女子妮妮（化名）先前在深圳某公司工作，因為擔心辦公室內的監視器會拍到個人隱私，於是用雨傘遮擋18天，結果被公司以「在座位上撐傘嚴重違紀」為由開除，她氣得對公司提告並求償人民幣33萬5124元（大約新台幣142萬元）。不過，當地法院日前裁定駁回妮妮的告訴，認為公司決定解除勞動契約是合法合理的。

▲妮妮擔心監視器拍到個人隱私，竟在辦公室內撐傘遮蔽。（示意圖／VCG，非事發地點。）

根據《勞動報》等陸媒報導，妮妮原本在深圳某公司工作，由於辦公室內有多個監視器，其中一個就在她的座位上方，她擔心被拍到個人隱私，於是用兩把雨傘遮擋；人事經理曾兩度找妮妮進行口頭溝通，後來又發送兩次書信警告，但她仍堅持在座位上撐傘，整整撐了18天。

後來公司方面認為妮妮的行為會對其他員工造成負面影響，損害正常辦公環境，因此以「在座位上撐傘嚴重違紀」為由，將她開除。妮妮丟了工作也感到很不滿，於是對公司提告求償違法解除勞動契約的賠償金，總計人民幣33萬5124元。

然而，當地法院一審、二審以及高院再審，都認為公司的決定合法合理，因此裁定駁回妮妮的告訴。法官表示，妮妮在該公司擔任中階主管，她的行為不僅會影響到公司正常工作的秩序，也會給其他員工帶來負面影響，確實符合嚴重違反公司勞動紀律的情形，公司的處理方式並無不妥。