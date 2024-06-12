小鳥胃吃一點就飽！台南女胸痛就醫　驚見「胃跑到胸腔」扭轉變形

▲台南1名53歲的林女士多年來進食只要吃一點就有飽足感，進一步檢查發現為橫膈膜裂孔疝氣導致。（圖／奇美醫院提供）

圖、文／CTWANT

台南1名53歲的林女士多年來進食只要吃一點就有飽足感，稍微吃多則會出現胸口悶痛及灼熱感，一直以為自己是小鳥胃，最近因為左胸疼痛至奇美醫院急診，經進一步檢查發現為橫膈膜裂孔疝氣導致，胃已經移至胸腔並產生扭轉，並在心臟後方造成壓迫，甚至擠壓到左側肺臟，影響肺活量。

奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤會診後，經過團隊檢視、溝通及充分的術前準備，替患者安排腹腔鏡微創手術，將胃和腹腔組織復位修補疝氣，並進行抗逆流手術。林女術後恢復良好，進食狀況穩定，幾日後順利出院，目前定期門診追蹤。

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陳照坤指出，橫膈膜裂孔疝氣，也稱為食道裂孔疝氣，是指腹腔內器官經由橫膈膜上原本經由食道經過的通道跑到胸腔內，其危險因子多半為因年紀大造成裂孔附近肌肉老化鬆弛、長時間腹壓過大或是外傷外力引起。橫膈膜裂孔疝氣按照程度可分為4種類型，其症狀和治療方式也有所不同。

醫師說明，橫膈膜裂孔疝氣第一型為滑動型疝氣，病人占比約90％，原本在腹腔的賁門滑動到胸腔，大部分病人並無症狀，一般以藥物治療為主；第二型為食道旁疝氣，賁門仍在腹腔，但是胃的一部分進入胸腔；第三型為混合性，即第一和第二型的混合型態，通常較為嚴重；第四型疝氣除了胃之外，還合併有其他腹腔內器官一起進入胸腔，如大腸、小腸、脾臟等，病人症狀最為明顯，可能因為壓迫心臟或肺臟產生胸痛、胸悶或是呼吸不順等，嚴重時需要立即緊急手術。

▲陳照坤提到，橫膈膜疝氣可以透過3方式做鑑別診斷。（圖／奇美醫院提供）



陳照坤提到，橫膈膜疝氣可以透過3方式做鑑別診斷，首先是上消化道內視鏡檢查，除了直接評估疝氣的狀況外，也可以診斷病人是否由胃食道逆流或是巴瑞特氏食道症 (Barrett’s esophagus)，甚至切片診斷是否有其他疾病，如癌症等；接著是上消化道鋇劑攝影檢查，口服顯影劑經由X光攝影檢查，可以看出食道和胃的相對位置；最後是電腦斷層檢查，能清楚知道整個胸腔及上腹腔的解剖構造，以及排除食道及胃外面的其他可能原因。

醫師進一步解釋，治療上來講，因為橫膈膜裂孔疝氣的症狀大都是因為胃食道逆流所造成的，所以都是以控制或治療逆流性食道炎。初步建議是改變生活型態，如：戒菸、減重、避免吃太飽、睡前2至3小時不要進食以及平躺時上半身墊高等等。第二步採取藥物治療，服用制酸劑、黏膜保護劑、H2 阻斷劑、質子幫浦抑制劑或是促進腸胃蠕動劑等。情況嚴重時，則建議手術治療。

陳照坤說，手術治療係將跑至胸腔的器官復位、橫膈膜裂孔進行修補以及考慮抗逆流手術，目前以微創腹腔鏡手術的方式進行，可減輕病人術後疼痛，降低對於呼吸的影響，並促進病人的恢復。

醫師提醒，整體來講，橫膈膜裂孔疝氣的病人大多沒有明顯的症狀，如果有胃食道逆流的症狀，或是有胸悶、胸痛、心臟不舒服的情形，應列入鑑別診斷，並視醫師診斷類型，選擇合適的治療方式。

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