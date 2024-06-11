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天受宮「帝爺公蛇」連45年報到...信眾爭睹　濟公神尊上驚現龍衣

▲名間鄉天受宮大頭蛇於端午前夕準時報到，吸引香客爭睹。（圖／天受宮提供，下同）

▲名間鄉天受宮大頭蛇於端午前夕準時報到，吸引香客爭睹。（圖／天受宮提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣名間鄉天受宮在每年端午節前後，俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇都會現身、被視為靈蛇和廟方的吉祥物，今年則在端午節前一天的9日早上「準時」出現，已經連續45年報到，連日來吸引大批信眾前往爭睹、膜拜。廟方透露，其實月前就在濟公（降龍尊者）神尊上發現蛇皮（龍衣），和今年龍年相呼應，令人嘖嘖稱奇。

信奉玄天上帝（帝爺公）的天受宮自1979年啟用迄今，在傳統信仰中，蛇與龜乃屬玄天上帝麾下大將，「帝爺公蛇」也每年定期造訪，去年牠遲到約一個月，今年又準時在端午節前夕出現。許多信眾一大早就慕名而來，每位都睜大眼睛欣賞在供桌上穿梭爬行的大頭蛇，不時發出驚嘆、拿起手機拍照錄影，或雙手合十膜拜。

▲名間鄉天受宮大頭蛇於端午前夕準時報到，吸引香客爭睹。（圖／天受宮提供）

▲名間鄉天受宮大頭蛇於端午前夕準時報到，吸引香客爭睹。（圖／天受宮提供）

▲名間鄉天受宮大頭蛇於端午前夕準時報到，吸引香客爭睹。（圖／天受宮提供）

此外，天受宮主陳政雄回顧今年5月下旬時，有信徒來訪、想請濟公活佛處理法事，竟發現濟公神像背上披有一條「龍衣」（蛇皮），也是建廟以來首次紀錄；而濟公活佛別號「降龍尊者」，又在龍年於神尊上發現龍衣，也讓廟方確信帝爺公蛇今年一定會現身，果不其然應驗了，也將比照往年將龍衣製作成飾品，若信眾連擲3個聖筊就能帶回家結緣。 

▲▼名間鄉天受宮濟公神尊上於5月下旬曾出現「龍衣（蛇皮，圖左）」，接著大頭蛇果然於端午節前一天報到。（圖／天受宮提供）

▲▼名間鄉天受宮濟公神尊上於5月下旬曾出現「龍衣（蛇皮，圖左白色條狀物）」，接著大頭蛇果然於端午節前一天報到。（圖／天受宮提供）

▲名間鄉天受宮大頭蛇於端午前夕準時報到，吸引香客爭睹。（圖／天受宮提供）

根據農業部生物多樣性研究所表示，大頭蛇屬樹棲型蛇類，在低海拔山區常見，具輕微毒性、被咬傷會導致紅腫，而春夏是其交配季節，研判是為了避暑或捕食青蛙等才會在宮廟現身。

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