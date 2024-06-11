新冠第6波流行！2名1歲童重症「高燒40度、呼吸喘」肺炎收住院　

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情進入第6波Omicron疫情！疾病管制署今（11）日表示，上周新增328例併發症，比前一周暴增25%，宣布時隔3個月再次進入流行期。上周新增併發症個案中還有2名1歲大男童，都出現高燒40度、呼吸喘等情況，就醫檢查已經有肺炎，收治住院治療。

疾病管制署今（11）日表示，國內上周（6/4-6/10）新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（5/28-6/3）新增263例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增20例死亡病例，較前一周新增26例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，研判疫情上升且進入流行期。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，新增併發症個案中有2名幼童，都是北部1歲男童，沒有潛在疾病也沒有接種新冠疫苗，都在6月初出現40度高燒、咳嗽有痰、呼吸喘等症狀。

林詠青說明，其中一人曾診所就醫，抗原快篩陽性，但當時症狀輕微，拿口服藥物返家，沒想到之後又出現呼吸急促、食慾活動力下降，緊急就醫X光顯示肺炎加上有呼吸窘迫而收治住院給予氧氣治療，5天後出院；另一人在發病第5天因為呼吸喘到急診，新冠抗原陽性，X光顯示肺炎，收治一般病房，後續症狀緩解，住院第三天出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%，持續監測變異株流行趨勢。他也證實，這次進入流行期已經是第六波Omicron疫情。

疾管署副署長曾淑慧表示，新冠疫情流行閾值是採先前一波流行，去年3月之後的平均值，疫情低緩時新冠就診率每10萬人1.47人次，目前觀察每10萬人有1.53人次，因次研判進入流行期；今年春節時也有一波疫情，約間隔3個月再進入疫情，預期8月達到高峰。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約288.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.8萬劑。因疫情仍未停息，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。