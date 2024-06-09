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Toyz入獄25天「臉書突PO慶生照」　粉絲狂歪樓：已經過3年了嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

▲Toyz臉書更新慶生照片。（圖／翻攝自Facebook／Toyz，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

Toyz（劉偉健）因販毒被判刑4年2個月，已於5月16日正式入獄。今（9）日是Toyz的生日，他的臉書也在凌晨12時40分更新了，並貼出好幾張慶生的照片。對此，就有網友直呼「監獄可以這樣？不愧是流量鬼才」、「居然可以發文」。

Toyz的臉書貼文原本停留在入獄當天，當時他在文中寫道，「珍重再見，各位保重」。不過，今（9）日是他的32歲生日，臉書也在凌晨12時40分更新了，開頭就寫「32」並放上一個蛋糕的emoji，感謝朋友提早幫他過生日，「祝大家平安、健康、順心」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

文章一出，吸引萬人按讚，底下網友紛紛回應，「跟不上我的速度吧獄警」、「已經過三年了嗎」、「超派，越獄過生日」、「你在牢裡還能發文啊」、「不知道獄友有沒有幫你準備蛋糕」、「生快，這麼快就假釋的嗎」、「超好笑，在監獄還可以發文」、「時間過真快，一轉眼椅子就出獄了」、「沒直播，看看照片也好」、「他為什麼可以發文」。

事實上，臉書粉專是可以排程發文的，因此也有網友表示，「到底有多少人不知道有排程發文這個功能」、「排程嗎」、「應該是提早安排好了，預約時間發文」；還有網友推測，「帳號不是本人操控吧」、「一堆還說越獄咧，是不知道有人（可以）代PO」。

Toyz在入獄前，公開認愛篠崎泫，同時心疼對方受外界指指點點。篠崎泫昨（8）日也透過Threads貼出一段影片，透露信紙已經用完了，「D24 P100」。文章也讓外界猜測，篠崎泫可能是指Toyz入獄24天，她將100張信紙寫完了。

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