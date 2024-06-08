　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024北海岸時尚藝術季　侯友宜：體驗富基漁港時尚風貌

▲2024北海岸時尚藝術季 體驗石門富基漁港時尚風貌。（圖／新北市漁業處提供）

▲策展人潘怡良設計師GIOIA PAN服裝秀與唐美雲歌仔戲團跨界合作，顛覆大眾對歌仔戲的印象。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024北海岸時尚藝術季」今（8日）盛大展開，市長侯友宜穿著潘怡良設計師設計的環保外套現身，他表示，北海岸時尚藝術季進入第五屆，本次以「傳承」為精神，並將時尚及環境永續結合，期盼透過精彩時尚秀，傳達守護海洋生態及環境永續理念，也歡迎民眾於活動期間來富基漁港吃美食，體驗時尚氛圍。

今日現場由策展人潘怡良設計師GIOIA PAN服裝秀與唐美雲歌仔戲團跨界合作，侯友宜表示，時尚秀以創新演出方式，顛覆大眾對歌仔戲的印象，讓大家以新面貌認識傳統技藝，將傳統與時尚結合，象徵技藝的傳承；此外，本次服裝材質設計融入海洋永續概念，也象徵永續的傳承，希望透過這次於富基漁港辦理的時尚秀宣揚傳統技藝及環境永續的理念，也翻轉民眾對傳統漁港的印象。

▲2024北海岸時尚藝術季 體驗石門富基漁港時尚風貌。（圖／新北市漁業處提供）

▲侯友宜穿著環保外套現身，希望藉藝術季傳達守護多元海洋生態及環境永續理念。

侯友宜說，新北市轄內有28處漁港，在永續城市的願景下推動「嗨漁港」，依據漁港特性及在地產業翻轉漁港，使漁港兼具遊憩或資源復育等多元功能，讓漁港永續發展，此次北海岸時尚藝術季舉辦地富基漁港即是其中之一，歡迎大家來參與藝術季時也能逛逛改造後的漁港，度過美好的休憩時光。

漁業處表示， 2024北海岸時尚藝術季自即日至6月30日止，於9日持續邀請唐美雲歌仔戲團演出白蛇傳「遊湖借傘」及「驚變現形」的精彩橋段，還有輔仁大學織品服裝學院高元龍老師與重機車隊結合的服裝秀，運用環保碳捕捉技術的3D閃色面料，在服裝上創作出宛如海浪、珊瑚礁岩的豐富海景地貌，呈現生態永續的北海岸意象。

▲2024北海岸時尚藝術季 體驗石門富基漁港時尚風貌。（圖／新北市漁業處提供）

▲「2024北海岸時尚藝術季」8日盛大展開。

另外，15日將舉辦富基嗨唱音樂會，邀請新銳歌手莫拉藍、Jasmine張靜汶及Shawn尚融3位激情嗨唱，以精采活動嗨翻6月北海岸。此外，於藝術季期間亦有「輔大織品服裝學院時尚展覽」及「藝術家展覽」，由王志文及徐欣健兩位藝術家同場展出藝術品，以及藝術家為富基漁港特別創作新時尚的打卡點「三點一線˙ 循環永續」，為富基漁港妝點時尚氛圍。

漁業處說，每周假日含端午連假共9天，富基魚市也祭出特別優惠活動「藝抽入魂」，消費滿3000即贈200元優惠折價劵及抽獎券（每日限量前100名)），於當日上午11時至下午4時，抽出水姑娘龍蝦、價值1000元的萬里蟹等精彩好禮，歡迎民眾周末假期到漁港體驗時尚魅力。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►滿油表一夜見底！基隆3公車被偷走620公升柴油...損失1.6萬

►基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

►基隆端午節關懷弱勢家庭　副市長邱佩琳親手包粽作香包

►世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

ET快訊
陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光
睡覺不開冷氣「恐熱到中風」！3族群小心
黃仁勳離台前最後簽名　松山機場小編曝現場
快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區曝
快訊／黃嘉千宣告「拿到保護令」　夏克立反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024北海岸時尚藝術季　侯友宜：體驗富基漁港時尚風貌

響應國家海洋日！新北環保局公私協力　守護海洋生態環境

眾能創新協會攜手黎明技術學院　老少合包肉粽送弱勢家戶

阿原北海明珠基地開幕　侯友宜：助攻新北地方創生

開南大學畢業典禮　「烏茲別克交換生+父子檔畢業生」同迎新旅程

端午出遊！中壢監理站呼籲多使用公共運輸

南部血庫缺血　台南企業辦捐血活動獲242袋熱血

花蓮振興農遊經濟！「農粉幣」店家招募中　說明會6 ／13最終場

爭取G08站命名「景福宮站」！桃園大廟藝閣踩街　搞創意為拉票

國中女生端午假期化身療癒天使　療養院民按摩舒壓...爽吃愛玉

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

2024北海岸時尚藝術季　侯友宜：體驗富基漁港時尚風貌

響應國家海洋日！新北環保局公私協力　守護海洋生態環境

眾能創新協會攜手黎明技術學院　老少合包肉粽送弱勢家戶

阿原北海明珠基地開幕　侯友宜：助攻新北地方創生

開南大學畢業典禮　「烏茲別克交換生+父子檔畢業生」同迎新旅程

端午出遊！中壢監理站呼籲多使用公共運輸

南部血庫缺血　台南企業辦捐血活動獲242袋熱血

花蓮振興農遊經濟！「農粉幣」店家招募中　說明會6 ／13最終場

爭取G08站命名「景福宮站」！桃園大廟藝閣踩街　搞創意為拉票

國中女生端午假期化身療癒天使　療養院民按摩舒壓...爽吃愛玉

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

黃仁勳瞧不起台灣文化？　台灣人缺乏「文化自信」

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

地方熱門新聞

黃仁勳也救不了　蘋果西打再爆欠薪恐下市

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

國中會考　南榮國中劉家丞榮登全國榜首

基隆潮境公園山崩　端午連假替代道路一次看

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

2024桃園閩南文化節國際龍獅競賽 9日登場

桃園脆皮燒肉節6/10起報名　推廣黑毛豬料理

連日雨勢重創血庫南部醫療用血告急

立委游顥要求列管邊坡名單上網揭露

聖母廟、民政局恭喜單身聯誼首對新人喜結連理

南部缺血台南企業辦捐血活動獲242袋熱血

婦患慢性腎病！中醫大附醫「中西合療」助免洗腎

社造進駐南高　培力學生播客發現在地故事

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

更多熱門

相關新聞

陪金山二媽5／23回娘家　徒步遶境最美海岸線

陪金山二媽5／23回娘家　徒步遶境最美海岸線

全台唯一海岸遶境「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」即將登場！其中最受矚的金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行，今年活動有3大亮點，報名者有機會抽到限量媽祖造型氣球及光明燈；而沿路則有「明星級的點心擔」，來行腳就能嘗遍金山美食；此外徒步隨轎行腳全程的信眾，也將能夠獲得廟方精美設計的甲辰年信封壓轎金1份。

5好友相約共遊北海岸　淡水撞斷號誌桿烏龜翻

5好友相約共遊北海岸　淡水撞斷號誌桿烏龜翻

北海岸「3秘境」櫻花林、平台賞夕陽

北海岸「3秘境」櫻花林、平台賞夕陽

盼成為北海岸最強推手！　廖先翔進立院鬆綁法令讓土地使用更彈性

盼成為北海岸最強推手！　廖先翔進立院鬆綁法令讓土地使用更彈性

法鼓山除夕撞鐘迎新春　金山警堅守崗位交通疏導

法鼓山除夕撞鐘迎新春　金山警堅守崗位交通疏導

關鍵字：

北海岸時尚藝術季

讀者迴響

熱門新聞

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

峮峮被嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

水原連跑外送都被禁　Uber Eats證實已停權

六福村空中腳踏車故障　女孩爬長梯獲救

更多

最夯影音

更多

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面