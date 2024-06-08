2024北海岸時尚藝術季　侯友宜：體驗富基漁港時尚風貌

▲策展人潘怡良設計師GIOIA PAN服裝秀與唐美雲歌仔戲團跨界合作，顛覆大眾對歌仔戲的印象。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024北海岸時尚藝術季」今（8日）盛大展開，市長侯友宜穿著潘怡良設計師設計的環保外套現身，他表示，北海岸時尚藝術季進入第五屆，本次以「傳承」為精神，並將時尚及環境永續結合，期盼透過精彩時尚秀，傳達守護海洋生態及環境永續理念，也歡迎民眾於活動期間來富基漁港吃美食，體驗時尚氛圍。

今日現場由策展人潘怡良設計師GIOIA PAN服裝秀與唐美雲歌仔戲團跨界合作，侯友宜表示，時尚秀以創新演出方式，顛覆大眾對歌仔戲的印象，讓大家以新面貌認識傳統技藝，將傳統與時尚結合，象徵技藝的傳承；此外，本次服裝材質設計融入海洋永續概念，也象徵永續的傳承，希望透過這次於富基漁港辦理的時尚秀宣揚傳統技藝及環境永續的理念，也翻轉民眾對傳統漁港的印象。

▲侯友宜穿著環保外套現身，希望藉藝術季傳達守護多元海洋生態及環境永續理念。

侯友宜說，新北市轄內有28處漁港，在永續城市的願景下推動「嗨漁港」，依據漁港特性及在地產業翻轉漁港，使漁港兼具遊憩或資源復育等多元功能，讓漁港永續發展，此次北海岸時尚藝術季舉辦地富基漁港即是其中之一，歡迎大家來參與藝術季時也能逛逛改造後的漁港，度過美好的休憩時光。

漁業處表示， 2024北海岸時尚藝術季自即日至6月30日止，於9日持續邀請唐美雲歌仔戲團演出白蛇傳「遊湖借傘」及「驚變現形」的精彩橋段，還有輔仁大學織品服裝學院高元龍老師與重機車隊結合的服裝秀，運用環保碳捕捉技術的3D閃色面料，在服裝上創作出宛如海浪、珊瑚礁岩的豐富海景地貌，呈現生態永續的北海岸意象。

▲「2024北海岸時尚藝術季」8日盛大展開。

另外，15日將舉辦富基嗨唱音樂會，邀請新銳歌手莫拉藍、Jasmine張靜汶及Shawn尚融3位激情嗨唱，以精采活動嗨翻6月北海岸。此外，於藝術季期間亦有「輔大織品服裝學院時尚展覽」及「藝術家展覽」，由王志文及徐欣健兩位藝術家同場展出藝術品，以及藝術家為富基漁港特別創作新時尚的打卡點「三點一線˙ 循環永續」，為富基漁港妝點時尚氛圍。

漁業處說，每周假日含端午連假共9天，富基魚市也祭出特別優惠活動「藝抽入魂」，消費滿3000即贈200元優惠折價劵及抽獎券（每日限量前100名)），於當日上午11時至下午4時，抽出水姑娘龍蝦、價值1000元的萬里蟹等精彩好禮，歡迎民眾周末假期到漁港體驗時尚魅力。