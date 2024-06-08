　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面！苗栗吊車「鋼纜狂搖」　他神預測減速...下秒招牌砸地

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市中山路一間連鎖藥局近日拆裝裝潢，7日傍晚工人吊運廣告招牌上卡車，2個巨大的招牌碰撞後，其中一個直接砸在車道上，幸好沒有人車經過。當時全程目擊的徐姓民眾駕車路過，但他看到鋼纜搖晃，預感招牌可能出狀況，刻意減速慢行將車停在遠處，因此躲過一劫，事後將行車紀錄影像PO網，不少網友稱讚他「神預測」！警方今（8）日調查確認包商未申請道路許可施工，將依法告發處罰。

有徐姓民眾昨晚在臉書《苗栗大小事》PO出一段行車紀錄影像，畫面中可見徐駕車經過苗栗市中山路南下左側車道，當時右側尚有一輛公車，左前方有工人在路肩擺設交通錐，吊車正吊掛一輛大型廣告招牌上卡車，結果跟車上同尺寸、未固定放招牌發生碰撞，一塊招牌失去重心往右傾倒，後方觸地後未繼續往車道翻轉，幸運未砸中路過的人車。

▲徐姓駕駛見吊車施工有潛藏危險，刻意減速慢行幸運避禍。（圖／翻攝臉書苗栗大小事）

▲徐姓駕駛見吊車施工有潛藏危險，刻意減速慢行幸運避禍。（圖／翻攝臉書苗栗大小事）

徐姓網友留言說說：「還好我早就知道他會倒下來沒開過去，不然就被砸了！各位在路上要注意施工單位。」根據畫面顯示，當時前方路口剛變換成紅燈，徐男也觀察到吊車施工狀況有潛藏危險，才預先減速慢行因應，不少網友稱讚說：防禦性駕駛滿分！神預測，有危機意識！

苗栗警分局組長宋明峰今天表示，經審視該行車紀錄器影像，施工地點為苗栗市中山路某連鎖藥局新據點，當日無110受理報案紀錄，確認施工廠商並未依規定申請道路許可而施工，如違規屬實，將依「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第3款，處行為人或其雇主新臺幣1200以上2400元以下罰鍰。

▲徐姓駕駛見吊車施工有潛藏危險，刻意減速慢行幸運避禍。（圖／翻攝臉書苗栗大小事）

苗栗警分局呼籲各施工單位，若有使用道路施工需求時，應依規定向主管機關申請道路許可，並於施工時派員疏導交通，切勿因貪圖一時的方便而規避流程，反將造成多數人之不便和安全問題。

▲徐姓駕駛見吊車施工有潛藏危險，刻意減速慢行幸運避禍。（圖／翻攝臉書苗栗大小事）

▲事故地點為某連鎖藥局在苗栗市的新據點。（圖／記者楊永盛翻攝）

ET快訊
快訊／大雷雨襲3縣市　嚴防劇烈降雨、雷擊
女醉坐計程車回家！　驚醒「運將全裸躺旁邊」
崩潰！貨車大轉彎雞蛋噴出　變超大在地蛋餅
影片曝！老司機忘情連結抽送　警喊不要動
直擊／邊佑錫「三段式飛吻」　全場瘋掉
三上悠亞驚爆「舌吻傑尼斯偶像」內幕：我被陷害了！
峮峮靈前嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兩線道沒車照樣撞　台中3寶女「無情擊落前車」無奈畫面曝

嘉義16歲少年飛車逃逸…副駕沿路丟83包毒品！拒檢雙雙被逮

崩潰片！貨車大轉彎雞蛋噴出「變超大在地蛋餅」　2hrs才清完

土地公來我家！怪男穿神偶裝乞討「給100才肯走」　惡搞畫面曝

驚險畫面！苗栗吊車「鋼纜狂搖」　他神預測減速...下秒招牌砸地

4泰籍男女「奶粉包運毒」　海關航警搜出5千萬海洛因...下場曝

嘉義小貨車墜落百米深谷　消防員「繩索+擔架」助駕駛脫困

「X上的初戀」影片曝！老司機忘情連結抽送　超尬⋯遇警喊不要動

突幫士官按摩…還在耳邊吹氣！海陸連長噁喊「讓你舒服」下場慘了

醉女坐計程車回家！旅館驚醒「運將全裸躺旁邊」　還先偷2千付房錢

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

兩線道沒車照樣撞　台中3寶女「無情擊落前車」無奈畫面曝

嘉義16歲少年飛車逃逸…副駕沿路丟83包毒品！拒檢雙雙被逮

崩潰片！貨車大轉彎雞蛋噴出「變超大在地蛋餅」　2hrs才清完

土地公來我家！怪男穿神偶裝乞討「給100才肯走」　惡搞畫面曝

驚險畫面！苗栗吊車「鋼纜狂搖」　他神預測減速...下秒招牌砸地

4泰籍男女「奶粉包運毒」　海關航警搜出5千萬海洛因...下場曝

嘉義小貨車墜落百米深谷　消防員「繩索+擔架」助駕駛脫困

「X上的初戀」影片曝！老司機忘情連結抽送　超尬⋯遇警喊不要動

突幫士官按摩…還在耳邊吹氣！海陸連長噁喊「讓你舒服」下場慘了

醉女坐計程車回家！旅館驚醒「運將全裸躺旁邊」　還先偷2千付房錢

50年便當店老闆退休　在地：月賣738個店租就回本

加強援烏！　日媒：日本與烏克蘭將簽署雙邊文件

待業妹面試超滿意！警衛突攔人曝「公司真面目」　網驚：是貴人

北市2766萬罰款追不回　罰金50萬以上欠繳大戶有24人

快訊／大雷雨襲3縣市　嚴防劇烈降雨、雷擊

快訊／全紹凱開轟！哀宥宇先發好投　桃園市玉山盃二連霸

《地娛室》4人聯手整羅PD慶生！　「見他淚灑現場」跟著哭…全場爆笑

24歲清潔工遭辱！母氣炸撂人圍毆　扒光情侶逼「全裸土下座」

太平洋藝術節開幕！30南島國家參與　台灣原民歌舞驚艶會場

兩線道沒車照樣撞　台中3寶女「無情擊落前車」無奈畫面曝

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

六福村空中腳踏車故障　女孩爬長梯獲救

「槍戰頭中彈」勇警考績只有乙　原因曝光

2歲男童趴伏蓄水池溺斃　粗心媽曝原因

高雄父載3胞胎國道遭追尾！小孩2女1男全送醫

勇警抓通緝犯「頭部中彈」考績竟乙等

性成癮！產前2天人夫硬要又援交「E奶妹」

自小客換車道撞機車　騎士飛對向被輾死

女科員涉販毒　刑責比供毒男友更重

欠稅823萬美魔女遭管收　床太硬決定吐錢

男浮屍「口鼻封膠帶」　生前最後畫面曝光

瘋狂魚販成「貼身保鑣」跟蹤示愛　檳榔西施崩潰

「X上的初戀」影片曝！老司機忘情連結抽送　下秒超尬

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

更多熱門

相關新聞

改裝猴把Gogoro變燃油車！轟轟聲超擾民　警出手了

改裝猴把Gogoro變燃油車！轟轟聲超擾民　警出手了

基隆百福車站前經常有改裝機車狂飆，巨大噪音讓人不堪其擾。基隆市警方日前就查獲4輛改裝車，其中有2輛竟是由Gogoro改裝的拼裝燃油車，警方後續擴大偵辦，於6日拘提號召聚眾飆車的陳姓男子等2人，並在其經營的車行又當場查扣另2輛改裝機車，全案訊後依違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪移送偵辦。

小開涉金錢糾紛　行口遭球棒隊3惡男闖入狂砸

小開涉金錢糾紛　行口遭球棒隊3惡男闖入狂砸

即／西螺塑膠工廠內全面燃燒　出動9車18人灌救

即／西螺塑膠工廠內全面燃燒　出動9車18人灌救

酒醉男向餐廳開槍示威造成2傷警緝捕歸案起獲槍械

酒醉男向餐廳開槍示威造成2傷警緝捕歸案起獲槍械

勇警抓通緝犯「頭部中彈」考績竟乙等

勇警抓通緝犯「頭部中彈」考績竟乙等

關鍵字：

神預測吊車招牌影音

讀者迴響

熱門新聞

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

六福村空中腳踏車故障　女孩爬長梯獲救

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面