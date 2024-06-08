驚險畫面！苗栗吊車「鋼纜狂搖」　他神預測減速...下秒招牌砸地

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市中山路一間連鎖藥局近日拆裝裝潢，7日傍晚工人吊運廣告招牌上卡車，2個巨大的招牌碰撞後，其中一個直接砸在車道上，幸好沒有人車經過。當時全程目擊的徐姓民眾駕車路過，但他看到鋼纜搖晃，預感招牌可能出狀況，刻意減速慢行將車停在遠處，因此躲過一劫，事後將行車紀錄影像PO網，不少網友稱讚他「神預測」！警方今（8）日調查確認包商未申請道路許可施工，將依法告發處罰。

有徐姓民眾昨晚在臉書《苗栗大小事》PO出一段行車紀錄影像，畫面中可見徐駕車經過苗栗市中山路南下左側車道，當時右側尚有一輛公車，左前方有工人在路肩擺設交通錐，吊車正吊掛一輛大型廣告招牌上卡車，結果跟車上同尺寸、未固定放招牌發生碰撞，一塊招牌失去重心往右傾倒，後方觸地後未繼續往車道翻轉，幸運未砸中路過的人車。

▲徐姓駕駛見吊車施工有潛藏危險，刻意減速慢行幸運避禍。（圖／翻攝臉書苗栗大小事）

徐姓網友留言說說：「還好我早就知道他會倒下來沒開過去，不然就被砸了！各位在路上要注意施工單位。」根據畫面顯示，當時前方路口剛變換成紅燈，徐男也觀察到吊車施工狀況有潛藏危險，才預先減速慢行因應，不少網友稱讚說：防禦性駕駛滿分！神預測，有危機意識！

苗栗警分局組長宋明峰今天表示，經審視該行車紀錄器影像，施工地點為苗栗市中山路某連鎖藥局新據點，當日無110受理報案紀錄，確認施工廠商並未依規定申請道路許可而施工，如違規屬實，將依「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第3款，處行為人或其雇主新臺幣1200以上2400元以下罰鍰。

苗栗警分局呼籲各施工單位，若有使用道路施工需求時，應依規定向主管機關申請道路許可，並於施工時派員疏導交通，切勿因貪圖一時的方便而規避流程，反將造成多數人之不便和安全問題。

▲事故地點為某連鎖藥局在苗栗市的新據點。（圖／記者楊永盛翻攝）