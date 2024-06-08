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中國海警船駛入釣魚台海域　日本官房長官：透過外交途徑強烈抗議

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲4艘中國海警船駛入釣魚台列嶼周邊日本政府聲稱的「領海」，日本政府喊「不能容忍」。（示意圖／達志影像）

文／中央社

4艘疑似配備機砲的中國海警船，7日駛入釣魚台列嶼周邊日本政府聲稱的「領海」後，日本政府發言人、內閣官房長官林芳正表示「不能容忍」，已向北京當局正式提出抗議。

法新社報導，林芳正告訴媒體，這起事件是「首度有4艘疑似配備機砲的（中國）船隻，進入日本領海」。

林芳正指的是尖閣諸島周邊；中國也聲稱擁有這些小島，並稱之為釣魚島。此地的領土爭端是日中兩個鄰國之間長期存在的心結。

林芳正指出，4艘中國海警船7日上午進入日本控制的領海，並在日本海上保安本部一再警告下，於兩小時後離開。

林芳正告訴記者：「中國海警船侵入我國領海是違反國際法，因此我方已透過外交途徑正式提出強烈抗議。」他還說這起事件「不能容忍」。

日本海上保安廳一名發言人證實，這是首次成群進入該水域的所有船隻據信都配備機砲這種武器。

路透社報導，中國海警局則表示，之前就曾派出攜帶武器的船隻在該海域巡邏。

中國海警局指出，這次巡航是維護主權、安全和海洋權益的「例行行動」，也是維護和平穩定及反制日本近期「負面舉動」的「必要措施」。

中國海警局聲明「奉勸日方謹言慎行、反躬自省、停止挑釁」，又稱將加強「在中國管轄海域的巡航執法力度」。

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