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大陸 大陸焦點 特派現場

陸最大靈芝種植地在山東！　冠縣「仙草」經濟對焦年輕市場

▲▼靈芝,靈芝示意圖,冠縣靈芝 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲冠縣靈芝科技示範園有40個立體種植棚和80個鋼製種植棚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／山東報導

種植歷史超過30年的山東冠縣靈芝，是中國大陸最大的靈芝種植地。隨著年輕人養身意識抬頭和科技種植普及，靈芝變得不再「高不可攀」，冠縣種植技術負責人南煥斌向《東森新媒體ETtoday》表示，他們推出如靈芝麵條、靈芝饅頭等多款產品促進銷售，並遠銷南韓、新加坡等20多個國家和地區，當中也包含台灣。

靈芝被譽為金黃色的「仙草」，地處山東西邊平原黃河故道的冠縣，氣候四季分明，雨熱同期，光熱變化十分適合靈芝生長，當地自上世紀80年代起開始種植靈芝，至今已有30多年的歷史。

▲冠縣靈芝種植技術負責人南煥斌。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲冠縣靈芝種植技術負責人南煥斌。（圖／記者蔡儀潔攝）

南煥斌介紹，過去村民種植靈芝，菌包全靠人工做，且使用的是蒸籠來蒸製，之後再經過滅菌才可接種，培育1000至2000袋靈芝需要耗時2、3個月，不過當地在科技農業推廣下，現在採用高壓滅菌櫃，大大提高效能。

南煥斌進一步指出，冠縣靈芝養殖大棚在過去2年間，從5000個大增至1.3萬個，面積超過1萬畝，已發展成為大陸最大的靈芝種植和貿易基地，初具規模化發展趨勢。

▲▼靈芝,靈芝示意圖,冠縣靈芝 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲冠縣以養殖赤靈芝、紫芝、鹿茸芝等品種為主 。（圖／記者蔡儀潔攝）

靈芝的火爆與年輕人養身意識抬頭息息相關，「95後（1995年以後出生）」大軍愈加注重傳統養生知識和現代保健理念結合。南煥斌指出，他們今年積極延伸產業鏈，擴大年輕客群和提高附加價值，令靈芝不再「高不可攀」，譬如將孢子粉添加到麵粉中，製成靈芝麵條、靈芝饅頭等；如「榨香油」一般從孢子粉中提取孢子油，製成膠囊方便服用等。

▲▼靈芝,靈芝示意圖,冠縣靈芝 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲觀賞用的靈芝盆景 。（圖／記者蔡儀潔攝）

目前，冠縣已形成完整靈芝產業鏈，產品種類從靈芝盆景到靈芝酒、靈芝切片都有，其中靈芝實體、孢子粉逾1.2萬噸，年產值約25.6億元（人民幣，約新台幣110億元）；產量和交易量分別約佔大陸的50%和60%，並遠銷韓國、新加坡等20多個國家和地區。

南煥斌表示，冠縣靈芝製品也有銷售到台灣，今年剛過完春節，就有台灣的客商來了解和採購，不過總體而言，出口台灣的數量並不多。

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