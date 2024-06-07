女童問「夏綠蒂公主在哪？」　威廉王子曝9歲女兒「正面臨挑戰」

▲ 威廉王子、凱特王妃育有3名子女，一家五口堪稱最受歡迎的王室家庭。（翻攝The Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

小公主跟所有孩子都有同樣的煩惱！英國威廉王子（Prince William）早前出席諾曼第登陸80周年紀念活動，與一名小女孩分享，他的9歲女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）正在面臨挑戰——考試。

威廉王子5日在英國朴茨茅斯出席紀念諾曼第登陸80周年紀念活動，並朗誦曾在諾曼第登陸服役的班納曼上尉（Captain Alastair Bannerman）當年寫給愛妻的書信，威廉也在現場遇到班納曼上尉的曾孫女，並與她有段溫馨的對話。

▲ 威廉王子（右）向班納曼上尉的曾孫女（左）聊天。（翻攝影片畫面）

根據《獨立報》報導，威廉看到班納曼上尉曾孫女時，彎下腰問她，「你喜歡紅箭飛行隊（Red Arrows）的表演嗎？」小女孩拉著身旁女士的手，對威廉笑笑，女士告訴威廉，「我覺得她想問你，夏綠蒂在哪裡。」威廉聽聞後回答，「夏綠蒂在學校！她要考試了！」還加碼爆料，「夏綠蒂要參加考試，她不期待上學的日子？」還交叉手指說道，「希望她一切順利。」透露女兒正在因考試而煩惱。

眾所周知，威廉王子和夏綠蒂公主父女感情相當好，2023年皇家閱兵大典上，大家看到夏綠蒂公主在白金漢宮的陽台上與爸爸擁抱。英格蘭女子足球隊比賽前，他們還錄製影片，為「雌獅軍團」加油打氣。今年夏綠蒂公主曝光9歲生日照，網友都說她和爸爸越長越像。

▲ 威廉王子和夏綠蒂公主，父女關係相當好。（翻攝princeandprincessofwales IG）

夏綠蒂公主和喬治王子（Prince George）、弟弟路易王子（Prince Louis）都就讀位於伯克希爾郡的「蘭布魯克學校」（Lambrook School）。事實上，英國王室小朋友也會為考試而煩惱，喬治王子去年10月就被媽咪凱特王妃（Kate Middleton）爆料，喬治抱怨一直在考試，覺得數學很難，但凱特王妃鼓勵兒子，「當你到達A級考試程度時，你就會覺得自己成功了。」當時凱特王妃也為了陪兒子讀書，取消不少出訪行程。

目前凱特王妃因罹癌休養，暫停所有王室公務行程，不過威廉王子在諾曼第登陸80週年紀念活動當天，向一名100歲的老兵透露，妻子的健康狀況「越來越好了」。

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