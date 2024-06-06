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凱特王妃病況好轉了！威廉王子親口證實　一段對話藏洋蔥

威廉王子（右）與凱特王妃（左）過去經常一起出席王室公務。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲威廉王子（右）與凱特王妃（左）過去經常一起出席王室公務。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

諾曼第登陸80週年紀念活動5日在英國樸茨茅斯舉行，期間，威廉王子（Prince William）對一名百歲人瑞老兵表示，罹癌的妻子凱特王妃（Kate William）健康狀況正在好轉，她很想來參加活動，並分享了凱特王妃祖母生前在戰時服役的往事，令人動容。

英王查爾斯三世（King Chars III）、王后卡蜜拉（Queen Camilla）、威廉王子、英相蘇納克（Rishi Sunak）等政要皆出席5日的諾曼第登陸80週年紀念活動，場面感人，國王和王后一度落淚。儀式結束後，王室成員陸續向諾曼地登陸退伍軍人聊天，與他們握手，感謝他們的奉獻。

威廉王子和100歲的老兵傑弗里維文交談，透露妻子的病況有好轉。（翻攝walesvideos IG）

▲威廉王子和100歲的老兵傑弗里維文交談，透露妻子的病況有好轉。（翻攝walesvideos IG）

100歲的老兵傑弗里維文（Geoffrey Weaving）坐在輪椅上，向威廉王子問起凱特王妃的健康狀況：「我想問，你的太太有好一點嗎？」威廉王子彎下腰回答：「是的，她越來越好了，謝謝。」威廉王子接著說，凱特今天很想來到這裡，並提到凱特的祖母二戰時在布萊切利園（Bletchley Park）進行密碼解讀工作，這使她與同樣擔任密碼破譯員的女性有許多共同點，這些女性直到人生晚年，都對她們的工作進行保密。

傑弗里維文曾在海軍服役，他回憶，1944年6月6日抵達法國海岸時，看到海面上「布滿了屍體」，戰艦向著跑向沙灘的盟軍開火。最後威廉王子對他說：「很高興見到你」，並與他相約5年後的諾曼第登陸85週年紀念再見。

威廉王子（前排左起）、查爾斯三世、卡蜜拉、首相蘇納克夫婦昨出席諾曼第登陸80週年紀念活動。（翻攝The Royal Family臉書）

▲威廉王子（前排左起）、查爾斯三世、卡蜜拉、首相蘇納克夫婦昨出席諾曼第登陸80週年紀念活動。（翻攝The Royal Family臉書）

諾曼第登陸80週年紀念活動，5日在英國英國樸茨茅斯舉行。（翻攝The Royal Family臉書）

▲諾曼第登陸80週年紀念活動，5日在英國英國樸茨茅斯舉行。（翻攝The Royal Family臉書）

根據英國《每日電訊報》報導，威廉王子還與一名曾在布萊切利園擔任密碼破譯員的婦女交談，威廉和她說：「我妻子的祖母跟你做一樣的工作，凱特直到祖母生命的最後，才知道這些事。」

凱特王妃的祖母法蕾莉格拉斯博羅（Valerie Glassborow）與雙胞胎妹妹瑪莉（Mary）曾在布萊切利園16號小屋擔任密碼破譯員。當年法蕾莉截獲一條日本投降的消息，成為少數包含國王及首相在內知道二戰結束的人士之一。法蕾莉2006年去世，享年82歲，生前對她在戰爭時的工作守口如瓶。

凱特王妃2019年到訪布萊切利園時，告訴幾名正在學習使用「恩尼格瑪密碼機」的學童，自己的祖母和姨婆曾在這裡工作，她說：「這非常酷，不幸的是，我祖母在世時無法談論這些，她嚴格地保密，以至於從未能告訴我們。」當時凱特也會見4名曾擔任密碼破譯員的婦女，告訴她們應為從事「非常重要的工作而感到自豪」，並希望後代能記住她們的貢獻。


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