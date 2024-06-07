88歲摃龜翁硬要兌獎...抗議常客正義魂上身　竟壓斷他2根肋骨

▲抗議常客田山盛國。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

抗議常客田山盛國去年（2023年）路過北市1家彩券行，看到1名年近9旬羅姓老翁朝櫃檯小姐叫囂要求兌獎，田山化身正義哥上前壓制老翁倒地、造成老翁斷了2根肋骨，田山被起訴涉犯傷害罪嫌，出庭堅稱沒壓坐對方成傷，台北地院審結，今（7日）判田山拘役25天、得易科罰金，可上訴。

本案發生於去年3月18日，當時88歲的羅姓老翁在北市中華路1家彩券行裡，拿著1張樂合彩投注單堅稱已中獎、要求40多歲姚姓櫃檯小姐給他兌獎，姚女操作投注機查詢簽注單確認摃龜，羅翁也拿不出已投注的彩券，羅翁不相信，在櫃檯與店門口來回叫囂。

田山盛國路過，認為羅翁恐嚇姚女「要給妳死」等語，頓時正義感上身，趨前勸阻反而引爆口角，現年44歲的田山擁有體型優勢，徒手將年邁矮小的羅翁壓制正面趴地撞擊，報案交給到場警員處理。羅翁就醫發現右側肋骨斷2根，告田山涉嫌傷害。

田山出庭否認意圖傷害，聲稱僅制止羅翁辱罵攻擊行為，羅翁倒地後，他以蹲姿跨在對方身上、單手壓制羅翁亂揮的雙手，並沒壓坐對方身體，他打電話報案等警員到場，就立刻起身，警員問羅翁能否自行起來，羅翁拍拍褲子自己起身、拒絕上救護車，逕自走回附近住處，事後卻出現肋骨骨折傷勢，他覺得可疑。

姚女出庭證稱羅翁當時來回吼叫、罵台語三字經鬧事至少半小時，她反覆解釋真的沒中獎、羅翁完全不聽，因羅翁是老人家、手裡沒拿武器，所以她沒理會，她看到田山只壓制羅翁、沒別的動作，警察到場後，羅翁自己站起來離開。

不過合議庭今仍依傷害罪，判田山盛國拘役25天、得易科罰金2萬5000元，可上訴。

田山盛國是抗議常客，2020年11月不滿國家通訊傳播委員會NCC駁回中天新聞台換照案，他跑去NCC扯下旗幟噴綠漆抗議，被依恐嚇公眾罪判刑2月、毀損罪判罰金2000元定讞。2022年9月不滿媒體人周玉蔻指慈濟是中共同路人，田山闖入周的「放言媒體」打傷1位保全員，被依傷害罪判處拘役40天定讞。

2022年12月，新竹市長高虹安涉詐領立委助理費案被台北地檢署約談，田山盛國認為檢方當政治打手，尾隨北檢員工闖入6樓管制區天台，在國旗杆上加掛民進黨旗抗議，被依無故侵入建築物罪判處拘役45天定讞。