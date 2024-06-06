快訊／晟德大藥廠爆內線交易遭搜索！「生技之神」1家3口被約談

▲台北地檢署指揮調查局偵辦晟德大藥廠前董事長涉嫌內線交易案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司晟德大藥廠(4123)在2019年與2021年，先後2次公布對公司股價利多的資產處分訊息，卻有公司內部人疑似偷跑買股，再趁機脫手獲利，其中被稱為「生技之神」的林姓董事長涉嫌透過內線交易獲利200多萬元，台北地檢署6日指揮調查局搜索晟德大藥廠等12個地點，依違反《證交法》等罪嫌，約談林董與妻子、兒子在內共12人。

林姓前董事長曾任東洋製藥(4105)董事長，因涉嫌掏空東洋30億元，被依《證交法》背信等罪嫌起訴，案件從有罪變成無罪，目前在法院更審中，2022年底，林男卸下經營多年的晟德大藥廠(4123)董事長職務，現在是晟德的榮譽總裁。

晟德大藥廠曾在2019年6月6日發布重訊，將透過參與錦新國際公司的公開收購計畫，間接支應處分子公司豐華生技股權，公告交易總金額達13億元；2021年10月27日，晟德董事會決議，和子公司玉晟生技分別處分澳優乳業公司股票，其中晟德公司的交易總額超過港幣17億元。

檢調獲報，這2次利多消息前，有多組人馬進場交易晟德股票，分別獲利數萬到數百萬元，懷疑是內部人在禁止交易期間，透過相關公司名義或親友人頭買股，其中林姓前董事長相關帳戶涉及2021年間的內線交易。

台北地檢署檢察官郭耿誠指揮調查局台北市調處展開搜索，約談晟德大藥廠在內12個相關地點，並約談林姓前董事長與歐姓妻子、兒子，以及其他晟德職員親友等共12人到案，全案朝違反《證券交易法》內線交易等罪嫌方向偵辦。