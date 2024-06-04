「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

▲嚴家淦故居、自由之家、大同之家這3處緊鄰的國定古蹟，共占地1.3公頃，是預定的嚴家淦紀念園區範圍，其中自由、大同之家產權屬台銀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

故總統嚴家淦的後代爆發占用古蹟爭議！本刊接獲爆料，由嚴家淦四子、前國策顧問嚴雋泰成立的協會，遭控8年前以修復父親的故居為由，經文化部文資局出面，向台銀無償借用鄰近二處古蹟自由及大同之家暫放文物，歷經二度續借卻仍拒絕遷出，故居加上台銀二處空間，嚴家等於獨占1.3公頃古蹟使用權卻免花一毛錢。此外，嚴家的協會近五年還取得故居及台銀二處古蹟的維護標案共逾2千200萬元。

位於台北市博愛特區「鑽石地段」的前總統嚴家淦故居、自由之家及大同之家，三處國定古蹟土地面積共約1.3公頃，但自嚴家淦逝世後，從未對外開放，在嚴家後代多年倡議下，政府一直有意把這三處規畫為嚴家淦紀念園區。

不過，本刊接獲爆料，嚴家後代成立的協會，8年前以暫放嚴家淦文物為由，由文化部出面向台銀無償借用自由之家、大同之家，讓嚴家得以免費使用這二處空間，但借用契約已二度到期仍不搬出，連台灣銀行想進入建物現勘也遭拒，加上嚴家原本就在使用的嚴家淦故居，等於獨占1.3公頃古蹟使用權卻免花一毛錢，不只如此，嚴家的協會近5年更年年取得文化部文資局的環境維護勞務採購標案，合計逾2千200萬。

▲由嚴家淦四子嚴雋泰成立的協會，妻子嚴許婉瑱擔任理事，遭控無償借用台銀2處國定古蹟卻不願遷出，連同嚴家淦故居等於獨占1.3公頃空間。

為紀念前總統嚴家淦，嚴的四子嚴雋泰在父親逝世後，成立嚴前總統家淦先生紀念協會，與擔任協會理事的妻子嚴許婉瑱，推動設立嚴家淦紀念園區多年，希望產權屬於台銀所有的自由之家、大同之家一併納入園區規畫。

對於推動園區設立，馬英九政府任內即有規畫，蔡英文執政後，嚴雋泰被聘為國策顧問，文化部並循都市計畫變更程序，2017年將故居及自由、大同之家由住宅區變更為保存區，隔年，自由、大同之家再被指定為國定古蹟，以利推動園區整體設計。

▲政府計畫中的嚴家淦紀念園區（圖）位在北市鑽石級地段，但多年未對外正式開放，民眾無法一窺古蹟面貌。

一名蔡英文政府前官員透露，文資局2016年出面向台銀借用自由、大同之家後，管理責任也落到文資局頭上，原應由台銀出的管理維護費、保全費、甚至是蟲蟻防治費，都由文資局編列預算支應，另自由、大同之家2018年中旬被指定為國定古蹟，由嚴雋泰成立的協會即自2019年6月起，年年取得文資局的環境維護勞務採購標案，五年來領走逾2千200萬元，「政府借台銀的地讓嚴家放文物，卻還要花公帑支付他們家維護費！」

▲繼任總統3年後交棒給蔣經國的故總統嚴家淦，有「新台幣之父」之稱，也是我國在任最久的閣揆。

針對嚴家淦後代遭控占用台銀古蹟，文化部文資局長陳濟民接受本刊採訪多次強調「此案比較複雜」，並說：「現在正著手要解決這個問題。」他也證實，「台銀想把這二處空間收回去」，近1、2個月正與台銀溝通、協調此事，全案確實複雜但會盡快釐清狀況，擬出具體處理方案後會對外說明。

他表示，當初是為了整修嚴家淦故居，才借用台銀這二處地方，並把故居內物品移過去，「這是一個歷史的過程」，多年前也曾考慮過這二處要不要納入作為嚴家淦園區整體的規劃及展示，但沒有成形。至於嚴雋泰及其所成立的協會，至本刊截稿前均無法取得回應。

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