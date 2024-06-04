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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹業務無極限！　當眾「脫掉洗澡」推銷浴缸

重慶一間商場的業務員，為了推銷浴缸竟當眾洗澡。（圖／翻攝自搜狐）

▲重慶一間商場的業務員，為了推銷浴缸竟當眾洗澡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

業務員為了業績，可以說是無所不用其極。中國有民眾看到一對男女銷售員，想推銷浴室設備，竟不惜脫衣清涼洗澡，讓路人看了大開眼界，掀起熱議。

根據《搜狐》報導，地點位於重慶一間商場，一對男女為了推銷浴缸，吸引消費者眼球，竟當眾脫衣，男業務員只穿一條黑色短褲，女業務員則穿比基尼泳衣，2人全身塗抹泡沫，在浴缸內當眾「洗澡」，示範產品的性能，像是不用手動打泡沫，直接在噴頭出泡沫的功能，也成了展示的主要目標。

2人直接在全身塗抹泡沫，白白的一層像是穿了棉衣一般，雖然穿很少，卻絲毫不覺得難為情。不僅如此，業務員還增加消費者體驗環節，邀請路人伸出手體驗泡沫的感覺，還幫忙塗泡泡和沖水，十分有互動感。

業務員還邀請路人體驗。（圖／翻攝自搜狐）

▲業務員還邀請路人體驗。

畫面在網路曝光，引來兩派討論，有網友認為一切都是為了討生活，更不用說雖然看上去是當眾泡澡展示浴缸的專業功能，可實際上，既沒有過度展示，也沒有誇大的行為，在這個時代，並沒有多不妥。

同樣地，也有網友認為這種工作很不友善，無論男友，如同動物園中的動物一樣被人圍觀，還是以一種十分暴露的形式，都不是一件好事情，先不要說給多少薪水，光是穿著清涼在大庭廣眾之下介紹浴缸，就已經讓很多女人打心裡無法接受了。

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