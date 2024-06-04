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台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

▲▼氣溫驟降！營養師教你吃火鍋不發胖 。（圖／Unsplash）

▲台灣人很愛吃火鍋。（示意圖／翻攝Unsplash免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師王韋力表示，台灣人最愛吃火鍋，提醒大家兩件事，很多人沙茶醬喜歡加一顆生蛋，那真的很可怕；此外，肉類一定要煮熟，不要只是刷一秒，很多號稱「幾A」的肉品，真的沒有你想像中的安全！

王韋力3日在臉書分享一個個案，他轉述和患者媽媽的對話：

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媽媽：可能要住院？可是我們前天才去急診看過啊⋯急診醫師說是一般腸胃炎而已。

王韋力：前天他只有一點點不舒服，剛開始燒，也輕微嘔吐腹瀉而已，當時醫師診斷一般腸胃炎很合理。但是妳兒子兩天持續發燒，整天腹痛，拉完也沒有比較舒服，這個病程看起來就不像是一般的病毒性腸胃炎。而且小孩很明顯活動力不佳，妳看他以前得腸胃炎有這麼累嗎？可能是脫水，也可能是細菌性腸胃炎，比如沙門氏菌感染…

王韋力再補一句，「不要再去網路搜尋了，上面會跟妳說，感染沙門氏菌的大便會有腥臭味、會有血便，難道妳要等看到大便都是血才要去嗎？」

▼醫師提醒，吃火鍋，肉類一定要煮熟。（示意圖／CFP）

▲火鍋，臭臭鍋，一人鍋，涮涮鍋，麻辣鍋，養生鍋。（圖／CFP）

王韋力提到，還好媽媽有聽進他的話，沒有造成遺憾，每年夏天除了常見的病毒性腸胃炎，也會有可怕的沙門氏菌，5歲以下幼兒更容易併發菌血症，一定要小心！飲食上最要注意避免不熟的蛋奶肉製品。

王韋力指出，台灣人最愛吃火鍋，提醒大家兩件事，很多人沙茶醬喜歡加一顆生蛋，那真的很可怕；肉類一定要煮熟，不要只是刷一秒，很多號稱「幾A」的肉品，真的沒有你想像中的安全！

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