　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男拒測停派出所外嗆「來抓我」　法官讓他如願直接關起來

記者黃翊婷／綜合報導

侯姓男子去年4月間因家暴案件自己開車跑去派出所，結果被抓包酒駕，不僅當場拒測、挑釁警員「來抓我」、搬出所長施壓，還不顧陳姓警員勸阻，硬是開車離去，導致警員遭拖曳至路中央。雖然侯男到案之後矢口否認犯行，但彰化地院法官不採信，並依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪，判處他有期徒刑1年。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲侯男酒駕還跑去派出所嗆聲。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，侯男去年4月間因為家暴案件，自行開車至派出所；當時陳姓警員擔心侯男與受害者發生衝突，於是請他離開，結果受害者反控侯男酒駕，警員也確實聞到酒味，多次要求進行酒測都遭到拒絕，這才開立拒絕酒測舉發通知單，沒想到侯男仍然拒簽。

陳姓警員只好依規定通知吊車到場，此時，侯男竟趁他不注意的時候衝上車，啟動引擎準備駛離，他見狀立刻上前打開左後車門，一邊用手握住門把一邊勸阻。最後侯男急踩油門、迅速倒車離開，陳姓警員一度遭拖曳至路中央，顧及安全只好將手鬆開，讓侯男離去。

侯男到案之後矢口否認妨害公務，他辯稱，警員違反酒測程序，執行這個勤務不是公務，不能不顧時間、地點、對象任意臨檢。但陳姓警員證稱，侯男開車來派出所有喝酒，卻拒絕酒測，他是依照規定扣車。

此外，現場監視器也有拍到是侯男自行開車到派出所，離去時不顧警員阻攔，迅速倒車至路中間再駛離。而在警方的密錄器畫面中，侯男拒絕酒測、拒簽單子時，還說出「明天我見所長帶我來拜會你一下好不好」等話，接著就嚼起檳榔、點菸抽菸。

彰化地院法官檢視種種證據之後，不採信侯男的說詞，並認為他不理會警員勸導，強行將應依法移置保管的車輛開走，得逞之後又反覆開車到派出所前，停在路中央將頭、手伸出車窗外，挑釁警員「來抓我」、「開槍啊」，公然挑戰公權力，態度囂張，無視國家法治，最終依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
快訊／08:32台灣東部海域4.9極淺層地震　半個台灣有感
今天就喝！超商咖啡「買7送7」來了　姓名對中1字直接免費喝
陸阿北公車忘情看A片　網見1細節大讚：很有公德心
五月天阿信神隱7天　深夜哭臉發聲
北市「猛鬼大樓」41年奪30命！　專家建議拆前這樣做

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹聯毒師落網！　新莊破獲「哈密瓜錠」加工廠

酒駕男拒測停派出所外嗆「來抓我」　法官讓他如願直接關起來

囂張騎士「擅闖國道」還抽菸！　肉身緊貼廂型車驚悚瞬間曝光

北市警為愛淪「詐團內鬼」　身分起底！地檢署踩紅線露餡

無預警倒閉害會員3721萬學費泡湯　邱素貞瑜伽天地須賠但老闆免責

不爽被判8年！強盜犯踹桌丟麥砸女檢...士檢火速開鍘：分案偵查

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

綠議員質詢晴空匯火警稱2勇消「冤死」　基層警義消怒灌爆臉書

檢察人事改革啟動　基層發表「八個建言」培育領導幹部

孫安佐泰國呼麻闖民宅露下體　刑事局：人已返台並掌握相關情資

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

#西寧國宅 將拆除「 #猛鬼大樓 」走入歷史

竹聯毒師落網！　新莊破獲「哈密瓜錠」加工廠

酒駕男拒測停派出所外嗆「來抓我」　法官讓他如願直接關起來

囂張騎士「擅闖國道」還抽菸！　肉身緊貼廂型車驚悚瞬間曝光

北市警為愛淪「詐團內鬼」　身分起底！地檢署踩紅線露餡

無預警倒閉害會員3721萬學費泡湯　邱素貞瑜伽天地須賠但老闆免責

不爽被判8年！強盜犯踹桌丟麥砸女檢...士檢火速開鍘：分案偵查

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

綠議員質詢晴空匯火警稱2勇消「冤死」　基層警義消怒灌爆臉書

檢察人事改革啟動　基層發表「八個建言」培育領導幹部

孫安佐泰國呼麻闖民宅露下體　刑事局：人已返台並掌握相關情資

快訊／08:32台灣東部海域4.9極淺層地震　半個台灣有感

湯唯夢幻同框孔劉！粉絲以為舊照「釣出本尊親回」網：畫面太美了

凌晨5.5地震半個台灣有感　氣象署揭1動作保命：別摸黑下床

IWC全夜光錶放藍光逾24小時　賽車手路易斯漢米爾頓搶先戴

26歲女腎病症候群住院「突發心跳停止」　醫揭最危險併發症

小孟老師／6月1日星座運勢　牡羊收入增長「射手升職加薪」

竹聯毒師落網！　新莊破獲「哈密瓜錠」加工廠

酒駕男拒測停派出所外嗆「來抓我」　法官讓他如願直接關起來

敏感肌不能用酸？皮膚科醫師揭「酸類保養」常見3大誤區

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照…泰呼麻闖民宅保釋金500泰銖

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

綠議員質詢晴空匯火警稱2勇消「冤死」　基層火大

北市警淪「詐團內鬼」　地檢署踩紅線被鎖定露餡

會員3721萬學費泡湯　邱素貞瑜伽天地須賠但老闆免責

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

獨／正妹打贏憲法官司：沒規畫再當消防員

他自稱確診免召　海陸66旅等嘸人GG了

又見國道抽菸哥　驚悚4秒緊貼廂型車

強盜犯翻桌丟麥砸女檢座　士檢捍衛同仁發聲

換車道再擋救護車　阿嬤駕駛：我很緊張

男大生雙腳泡乾冰詐保4126萬　截肢成殘再判刑2年

推車女不讓輪椅男　好市多爆電梯戰

孫安佐泰國呼麻　刑事局回應了

面試遭老闆亮槍「闖紅燈硬上」！判決出爐

更多熱門

相關新聞

稱「年輕員警不受教」　饒慶鈴改口：酒駕零容忍

稱「年輕員警不受教」　饒慶鈴改口：酒駕零容忍

去年台東縣交通罰單稅入預算1.2億元，實收高達近2億元，成為議員質詢焦點，台東縣議員陳宏宗29日質詢時，質疑警方執行酒駕攔查時，對於不嚴重的酒駕應該先勸導，而非直接開單，而台東縣長饒慶鈴竟脫口而出「年輕警員不受教」，遭民眾批護航酒駕。31日饒在議場則改口，強調對酒駕零容忍。

來不及煞「200萬野馬撞山壁」！30歲男酒駕慘了

來不及煞「200萬野馬撞山壁」！30歲男酒駕慘了

白議員批警抓酒駕！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

白議員批警抓酒駕！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

柯：抓酒駕是現在「只好如此」選項

柯：抓酒駕是現在「只好如此」選項

議員批警抓酒駕惹議　民眾黨曝原意

議員批警抓酒駕惹議　民眾黨曝原意

關鍵字：

彰化地院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

花蓮凌晨5.5地震「半個台灣」被搖醒　氣象署緊急說明

孫安佐被爆在普吉島醫院三進三出

孫安佐出事後二度發文！

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

孫安佐泰呼麻闖民宅露下體　屋主報警雙方和解

即／網飛無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台

日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面