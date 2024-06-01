酒駕男拒測停派出所外嗆「來抓我」　法官讓他如願直接關起來

記者黃翊婷／綜合報導

侯姓男子去年4月間因家暴案件自己開車跑去派出所，結果被抓包酒駕，不僅當場拒測、挑釁警員「來抓我」、搬出所長施壓，還不顧陳姓警員勸阻，硬是開車離去，導致警員遭拖曳至路中央。雖然侯男到案之後矢口否認犯行，但彰化地院法官不採信，並依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪，判處他有期徒刑1年。

▲侯男酒駕還跑去派出所嗆聲。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，侯男去年4月間因為家暴案件，自行開車至派出所；當時陳姓警員擔心侯男與受害者發生衝突，於是請他離開，結果受害者反控侯男酒駕，警員也確實聞到酒味，多次要求進行酒測都遭到拒絕，這才開立拒絕酒測舉發通知單，沒想到侯男仍然拒簽。

陳姓警員只好依規定通知吊車到場，此時，侯男竟趁他不注意的時候衝上車，啟動引擎準備駛離，他見狀立刻上前打開左後車門，一邊用手握住門把一邊勸阻。最後侯男急踩油門、迅速倒車離開，陳姓警員一度遭拖曳至路中央，顧及安全只好將手鬆開，讓侯男離去。

侯男到案之後矢口否認妨害公務，他辯稱，警員違反酒測程序，執行這個勤務不是公務，不能不顧時間、地點、對象任意臨檢。但陳姓警員證稱，侯男開車來派出所有喝酒，卻拒絕酒測，他是依照規定扣車。

此外，現場監視器也有拍到是侯男自行開車到派出所，離去時不顧警員阻攔，迅速倒車至路中間再駛離。而在警方的密錄器畫面中，侯男拒絕酒測、拒簽單子時，還說出「明天我見所長帶我來拜會你一下好不好」等話，接著就嚼起檳榔、點菸抽菸。

彰化地院法官檢視種種證據之後，不採信侯男的說詞，並認為他不理會警員勸導，強行將應依法移置保管的車輛開走，得逞之後又反覆開車到派出所前，停在路中央將頭、手伸出車窗外，挑釁警員「來抓我」、「開槍啊」，公然挑戰公權力，態度囂張，無視國家法治，最終依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。