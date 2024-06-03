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小馬可仕香格里拉強硬表態　北京發6點主張：頻繁在海上侵權挑釁

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕5月31日在新加坡出席香格里拉對話時發表演說，宣示菲律賓在南海主權爭議水域的主權聲張，並警告中國勿在南海衝突中跨越紅線，否則將被視為戰爭行為。對此，大陸外交部3日列出六點主張回應，怒批菲律賓「出爾反爾、背信棄義，頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，夥同域外勢力在南海拉幫結派、炫耀武力」。

近幾個月來，中國和菲律賓在南海主權問題上的長期爭執愈演愈烈，幾度爆發猛烈衝突。小馬可仕在演講時闡明菲律賓對南海議題的法律和地緣政治立場，他說，菲律賓在其海岸線附近的水域面臨著來自中國越來越大的壓力，菲國主張在南海擁有主權的區域「西菲律賓海」，他身為總統打從上任第一天開始就已承諾，「我不會屈服、菲律賓人也不會屈服」。

3日，大陸外交部斥，菲方有關表態罔顧歷史與事實，宣揚其涉海錯誤立場，扭曲渲染海上事態，「我願闡明中方立場如下。第一，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早開始並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。中國在南海的領土主權和海洋權益有充分的歷史和法理依據。中方在本國管轄海域進行正常的巡航執法、生產作業等活動，符合《聯合國海洋法公約》在內的國際法，無可非議。」

大陸外交部進一步表示，第二，菲律賓的領土範圍不包括中國南海諸島。菲律賓的領土範圍是由包括1898年《美西和平條約》、1900年《美西關於菲律賓外圍島嶼割讓的條約》、1930年《關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約》在內的一系列國際條約所確定的。中國南沙群島和黃岩島並不在上述條約規定的菲領土範圍內。菲律賓武力侵佔中國南沙群島部分島礁，透過所謂《群島基線法案》等國內立法對中國黃岩島和南沙群島部分島礁提出非法領土主張，嚴重侵犯中方主權和主權權利，嚴重違反《聯合國憲章》在內的國際法，中方堅決反對。

大陸外交部說，第三，南海仲裁案所謂裁決是非法的、無效的。菲律賓未經中國政府同意，單方面提起國際仲裁，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，違反《南海各方行為宣言》。南海仲裁案仲裁庭越權審理，枉法裁判，所作出的裁決是非法的、無效的。中方不接受、不參與南海仲裁案，不接受、不承認該裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響。菲律賓將非法裁決廢紙奉為圭臬，無助於中菲涉海爭議的解決，更不會為其非法主張增加任何合法性。

大陸外交部怒批，第四，近期中菲南海問題升溫的責任完全在菲方。菲律賓違背自身承諾和中菲共識，違反《南海各方行為宣言》，出爾反爾、背信棄義；頻繁在海上侵權挑釁、製造事端；夥同域外勢力在南海拉幫結派、炫耀武力；四處散播汙衊抹黑中方的假訊息，誤導國際社會認知。需要指出的是，美國出於地緣政治私利，支持配合菲方的侵權行徑，利用南海問題挑撥中國與區域國家關係，扮演了極不光彩的角色。目前菲律賓外交政策為誰服務，海上行動為誰賣命，明眼人看得很清楚，自欺欺人不會讓菲方取信於國際社會。區域國家應對此保持高度警惕，將南海和平穩定的主導權牢牢掌握在自己手中。

大陸外交部怒批，第五，當前，在中國和東協國家的共同努力下，南海局勢保持整體穩定。各國依法享有的航行和飛越自由不存在任何問題。中方願繼續和包括菲律賓在內的東協各國一道，管控海上分歧，深化涉海合作，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定，把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

大陸外交部強調，第六，中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時始終堅持同直接有關當事國在尊重歷史事實的基礎上，透過談判協商妥處涉海矛盾分歧。我們敦促菲方重信守諾，恪守國際條約確定的領土範圍，全面有效落實《南海各方行為宣言》，立即停止海上侵權挑釁，盡快回到透過對話協商妥善處理海上矛盾分歧的正確軌道上來。

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