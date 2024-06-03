天道盟發起人吳桐潭今移靈基隆　破億車隊護送！先繞行發跡處

▲吳桐潭告別式將在基隆六合停車場舉行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳以昇／新北報導

天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭，日前在台大醫院因癌症病逝，享壽75歲。預計今（3日）下午3時，從板橋新月會館移靈到基隆六合停車場的告別式靈堂，將會有勞斯萊斯、超跑等豪車護送，車隊屆時也會繞行到他發跡的百福社區，再到靈堂會場，海山警已規劃警力前往新月會館注控蒐證，避免有違規停車或交通壅塞等情況，告別式在7月9日舉行。

據悉，天道盟太陽會總裁吳桐潭上個月（5月）22日在台大因罹癌導致腎衰竭，引發腸道感染病逝，享壽75歲，遺體冰存在板橋新月會館，今（3日）下午3時，將有數十部勞斯萊斯及麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利及保時捷等價值破億超跑車隊護送到基隆六合停車場的告別式靈堂。

豪華移靈護送車隊將沿著環河西路五段上台64線快速道路再往基隆方向，過程中，會繞行到吳桐潭發跡的基隆「百福社區」，再到告別式靈堂會場，為了遵照傳統習俗，做七個頭七，共七七四十九天，7月9日告別式公祭後出殯，預估當天將會有萬人到場弔唁。

板橋新月會館的移靈轄區海山分局表示，將規劃偵查隊及新海派出所、交通分隊約15名警力前往注控蒐證，避免有違規停車或交通壅塞等情況，未特別部署開導或控燈等勤務作為，以不影響往來人車暢行為主。