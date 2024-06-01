前國代黃昭凱逝世　賴清德深表哀痛：將傳承精神守護台灣民主

▲民進黨立委林俊憲在臉書表示，前國大代表黃昭凱6月1日逝世。在其病危之際，林曾與總統賴清德一同前往探視。（圖／取自林俊憲臉書）



記者陳家祥／台北報導

民進黨前國大代表黃昭凱1日中午傳出逝世，享年82歲。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統敬佩黃昭凱前輩早年即奮不顧身投入民主運動，率先倡議平反228、推動族群平權，更致力照顧美麗島受難家屬等，投注畢生心力為民主深化而努力，是台灣重要的民主啟蒙前輩。賴總統深表哀痛不捨，也將傳承民主先行者精神，堅定守護台灣民主。

民進黨立委林俊憲1日在臉書表示，我們的前輩、永遠的民主先行者，黃昭凱，今天蒙主寵召離世了。他的名字，在台南常聽電台的朋友一定不陌生，大家都親切的叫他「Uncle 凱」。

林俊憲說，從80年代就參與黨外運動，與鄭南榕一起衝撞體制，一生以平反228為己任，曾任2屆國大代表，見證台灣從威權到民主，堪稱「台灣民主史的活字典」。

林俊憲表示，黃昭凱也是賴清德從政之路最重要的導師之一，因此在5月26號，病危之際，賴清德總統和我曾一起私下前去探望他，為他祈禱，「我想他一定很欣慰，在生命的最後一刻，見到這麼多新一代台灣人，勇敢站出來，捍衛前輩們一輩子奮鬥而來的民主成果，他們的努力沒有白費」。

林俊憲說，Uncle凱，請你放心，台灣就交給我們了，我們會把她完好無缺的，繼續交給未來世世代代的台灣人。