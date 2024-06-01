　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

短命「馬力斯」環流進入鋒面！明全台劇烈變天　下周三雨區再擴大

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲馬力斯減弱，水氣環流併入鋒面結構，明天各地有大雨或局部豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「馬力斯」颱風今天(1日)上午8點減弱為熱帶性低氣壓，水氣環流將進入鋒面結構，今要留意午後雷陣雨，明天鋒面移入台灣陸地，各地有大雨或局部豪雨，嚴防短延時強降雨和雷擊，下周一後雨勢趨緩，不過下周三水氣變多，雨區將再度擴大。

中央氣象署預報課長林秉煜表示，「馬力斯」颱風今天清晨北移過程登陸中國廣東一帶，上午8點減弱為熱帶性低氣壓，預估未來向東北移動，水氣環流進入鋒面結構，今明兩天台灣將受鋒面影響，其中今天鋒面位置偏北邊，要留意午後局部大雨，明天鋒面帶來水氣影響最明顯，各地有大雨或局部豪雨，要注意短延時強降雨、雷擊、強陣風，尤其山區要留意溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林秉煜指出，下周一、下周二鋒面南壓位南部巴士海峽，降雨偏南台灣，北台灣受東北風影響，氣溫偏涼；下周三水氣又增多，降雨機會將再度增加。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

針對降雨分布，林秉煜說明，今天鋒面位台灣北側海面，尚未往南壓，但隨西南風帶來旺盛水氣，澎金馬會有局部大雨，中部以北陸地和宜蘭有零星降雨，下午之後，中部以北山區和東北部要注意有局部大雨，台灣海峽和東側海域有旺盛閃電發生。

明天鋒面南壓到中部陸地，林秉煜指出，明天降雨明顯，西半部、東北部、花東有短暫降雨，各地有大雨或局部豪雨；降雨下周一趨緩，鋒面南移到巴士海峽，南台灣容易下雨，其他地區留意午後雷陣雨，下周二降雨跟周一一樣，雨勢趨緩，南部和東部有局部雨，其他地區有午後雷雨；下周三水氣偏多，各地降雨變多，中北部有短暫陣雨，其他地區有局部雨。

林秉煜表示，明天鋒面影響，東北風接力下來，北台灣溫度將明顯轉涼，周日到下周一溫度持續下降。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

ET快訊
國旗比基尼「我愛台灣」！秒收恐嚇私訊　胡文英傻眼回擊
foodpanda「6月超殺優惠碼」來了！　披薩買1送1、珍
美國友人「逛台灣超商嚇爛」　御飯糰1口味！全場認證
那英唱周杰倫掉名次！　網驚：那英擱淺了
快訊／12歲童遭鐵捲門壓脖　失去生命跡象
萬安警報！蔣萬安與林襄自拍被太太丟餵奶　這次和李多慧手牽手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「黃仁勳美食圖鑑」高嘉瑜吃過5家！網點頭：平民小吃

一票店員「把2字掛嘴邊」　他聽到爆氣！全場噴：都這麼禮貌了

短命「馬力斯」環流進入鋒面！明全台劇烈變天　下周三雨區再擴大

黃仁勳明台大演講！學生寫信求入場　校長喊「抱歉」：非主辦

傳統粽不符均衡飲食！自製八寶粽「3低1高」　營養師手把手教

不只〈吻別〉很經典！「張學友什麼歌必聽」網大推1首：信我一把

美國友人「逛台灣超商嚇爛」　驚見御飯糰1口味！全場認證

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

台大鼓勵學生暑期出國「經費倍增」！校長：審核不參考學業成績

一早規模4.9地震「非花蓮餘震」　氣象署：是獨立事件

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

「黃仁勳美食圖鑑」高嘉瑜吃過5家！網點頭：平民小吃

一票店員「把2字掛嘴邊」　他聽到爆氣！全場噴：都這麼禮貌了

短命「馬力斯」環流進入鋒面！明全台劇烈變天　下周三雨區再擴大

黃仁勳明台大演講！學生寫信求入場　校長喊「抱歉」：非主辦

傳統粽不符均衡飲食！自製八寶粽「3低1高」　營養師手把手教

不只〈吻別〉很經典！「張學友什麼歌必聽」網大推1首：信我一把

美國友人「逛台灣超商嚇爛」　驚見御飯糰1口味！全場認證

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

台大鼓勵學生暑期出國「經費倍增」！校長：審核不參考學業成績

一早規模4.9地震「非花蓮餘震」　氣象署：是獨立事件

拖吊車鋼纜斷裂！賓士「往後溜」撞翻騎士再碰自小客　驚險畫面曝

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診！　血糖驟降有死亡風險…她火速北上

都交接完了！離職前「想請特休」　主管：不符合職業道德

出國帶一堆用不到！9招終極打包秘訣　1秒「精簡行李」

大谷翔平先發選保送　道奇1比4不敵落磯中斷3連勝

兩岸越緊張越需要交流　蔣萬安：雙城論壇依慣例對等尊嚴進行

柯震東被問「後台是不是很硬」！ 驚見1截圖：都下架了

金曲國際音樂節卡司公開！　「泰女團、韓歌手」都來了

綠推「藍白版國會改革」進議會　游淑慧曝：最後可能燒到卓榮泰

「黃仁勳美食圖鑑」高嘉瑜吃過5家！網點頭：平民小吃

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

花蓮凌晨5.5地震「半個台灣」被搖醒　氣象署緊急說明

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

北藝大開箱「豪華校長室」學生狂刷要報修反諷

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台

快訊／08:32台灣東部海域4.9極淺層地震　半個台灣有感

短命颱「馬力斯」快掛了！後援鋒面充沛水氣　3地雨最猛

一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」

週末「鋒面+南海水氣」全台炸雷雨　馬力斯殘餘下週影響台灣

驚見御飯糰1口味！美國友人「逛台灣超商嚇爛」　

不用怕失業！職場運超旺TOP5生肖

問蕭煌奇家怎沒鏡子　羅時豐親回6字

醫曝爬樓梯2錯誤姿勢　超多人做錯

更多熱門

相關新聞

一早規模4.9地震「非花蓮餘震」　氣象署：是獨立事件

一早規模4.9地震「非花蓮餘震」　氣象署：是獨立事件

花蓮今(1日)凌晨1點10分發生規模5.5地震，今上午8時32分台灣東部海域再發生一起規模4.9地震，氣象署表示，凌晨規模5.5地震為0403餘震，今上午規模4.9地震為獨立事件，與花蓮餘震無關，花蓮未來1個月內仍不排除有規模5或5.5以上餘震，但頻率已減緩中。

短命颱「馬力斯」快掛了！後援鋒面充沛水氣　3地雨最猛

短命颱「馬力斯」快掛了！後援鋒面充沛水氣　3地雨最猛

睡覺遇地震　氣象署揭1動作保命

睡覺遇地震　氣象署揭1動作保命

週末「鋒面+南海水氣」全台炸雷雨　馬力斯殘餘下週影響台灣

週末「鋒面+南海水氣」全台炸雷雨　馬力斯殘餘下週影響台灣

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台

關鍵字：

天氣氣象氣象署馬力斯颱風鋒面降雨溫度大雨豪雨

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

花蓮凌晨5.5地震「半個台灣」被搖醒　氣象署緊急說明

孫安佐被爆在普吉島醫院三進三出

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面