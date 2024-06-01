短命「馬力斯」環流進入鋒面！明全台劇烈變天　下周三雨區再擴大

▲馬力斯減弱，水氣環流併入鋒面結構，明天各地有大雨或局部豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「馬力斯」颱風今天(1日)上午8點減弱為熱帶性低氣壓，水氣環流將進入鋒面結構，今要留意午後雷陣雨，明天鋒面移入台灣陸地，各地有大雨或局部豪雨，嚴防短延時強降雨和雷擊，下周一後雨勢趨緩，不過下周三水氣變多，雨區將再度擴大。

中央氣象署預報課長林秉煜表示，「馬力斯」颱風今天清晨北移過程登陸中國廣東一帶，上午8點減弱為熱帶性低氣壓，預估未來向東北移動，水氣環流進入鋒面結構，今明兩天台灣將受鋒面影響，其中今天鋒面位置偏北邊，要留意午後局部大雨，明天鋒面帶來水氣影響最明顯，各地有大雨或局部豪雨，要注意短延時強降雨、雷擊、強陣風，尤其山區要留意溪水暴漲。

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林秉煜指出，下周一、下周二鋒面南壓位南部巴士海峽，降雨偏南台灣，北台灣受東北風影響，氣溫偏涼；下周三水氣又增多，降雨機會將再度增加。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

針對降雨分布，林秉煜說明，今天鋒面位台灣北側海面，尚未往南壓，但隨西南風帶來旺盛水氣，澎金馬會有局部大雨，中部以北陸地和宜蘭有零星降雨，下午之後，中部以北山區和東北部要注意有局部大雨，台灣海峽和東側海域有旺盛閃電發生。

明天鋒面南壓到中部陸地，林秉煜指出，明天降雨明顯，西半部、東北部、花東有短暫降雨，各地有大雨或局部豪雨；降雨下周一趨緩，鋒面南移到巴士海峽，南台灣容易下雨，其他地區留意午後雷陣雨，下周二降雨跟周一一樣，雨勢趨緩，南部和東部有局部雨，其他地區有午後雷雨；下周三水氣偏多，各地降雨變多，中北部有短暫陣雨，其他地區有局部雨。

林秉煜表示，明天鋒面影響，東北風接力下來，北台灣溫度將明顯轉涼，周日到下周一溫度持續下降。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）