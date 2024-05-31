露營車渡假村菜餚全韓文說明　釜山獅友大讚貼心超國際化

▲▼ 詩情花園度假村國際服務，菜餚提供韓文解說讓韓國旅客印象深刻 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

出國旅遊總是覺得陌生，但在景點或是下塌飯店可以看到自己國家的語言及文字自然變得熟悉。嘉義縣中埔鄉一以露營車風格著名的度假村日前招待韓國釜山獅子會來訪時，菜餚部分除了中文以外也附上韓文說明，讓遠從韓國來的賓客備感尊重，因為嘴上除了吃到道地的台灣美食，也因渡假村的貼心服務格外印象深刻。

▲詩情花園度假村露營車住宿聞名 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義中埔詩情花園度假村，向來以接待親子家庭旅客及東南亞、東北亞旅客居多，日前嘉義獅子會及韓國釜山獅子會兩大商會在台姊妹會餐敘交流並入住該處，渡假村貼心為該群外來旅客在菜餚上都貼心準備韓文說明，讓來自韓國的重量級賓客們相當開心，因為不用摸不著頭緒猜測眼前的美味是什麼料理。

▲詩情花園度假村除露營車還以親子城堡吸引家庭族群 。（圖／記者翁伊森攝）

渡假村業者客氣表示，入住以客為尊是服務業本質，因此在食宿部分都已住客思維為出發點，體諒人們外出旅遊總會因為看不懂菜餚或是文字因此對眼前菜餚打上問號，所以對於非華人旅行團，他們都會事先做好文字翻譯的準備，或是特殊國家的飲食限制來讓更多國籍的民眾感受台灣熱情且細膩的服務文化。

▲詩情花園度假村除露營車溫暖內裝空間 。（圖／記者翁伊森攝）

▲詩情花園度假村接待散客及團體旅客有客製化餐點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲戶外腹地大且綠意盎然，是相當多企業公司行號或家庭團體辦宿首選 。（圖／記者翁伊森攝）