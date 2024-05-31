　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

露營車渡假村菜餚全韓文說明　釜山獅友大讚貼心超國際化

▲▼ 詩情花園度假村國際服務 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 詩情花園度假村國際服務，菜餚提供韓文解說讓韓國旅客印象深刻   。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

出國旅遊總是覺得陌生，但在景點或是下塌飯店可以看到自己國家的語言及文字自然變得熟悉。嘉義縣中埔鄉一以露營車風格著名的度假村日前招待韓國釜山獅子會來訪時，菜餚部分除了中文以外也附上韓文說明，讓遠從韓國來的賓客備感尊重，因為嘴上除了吃到道地的台灣美食，也因渡假村的貼心服務格外印象深刻。

▲▼ 詩情花園度假村國際服務 。（圖／記者翁伊森攝）

▲詩情花園度假村露營車住宿聞名 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義中埔詩情花園度假村，向來以接待親子家庭旅客及東南亞、東北亞旅客居多，日前嘉義獅子會及韓國釜山獅子會兩大商會在台姊妹會餐敘交流並入住該處，渡假村貼心為該群外來旅客在菜餚上都貼心準備韓文說明，讓來自韓國的重量級賓客們相當開心，因為不用摸不著頭緒猜測眼前的美味是什麼料理。

▲▼ 詩情花園度假村國際服務 。（圖／記者翁伊森攝）

▲詩情花園度假村除露營車還以親子城堡吸引家庭族群 。（圖／記者翁伊森攝）

渡假村業者客氣表示，入住以客為尊是服務業本質，因此在食宿部分都已住客思維為出發點，體諒人們外出旅遊總會因為看不懂菜餚或是文字因此對眼前菜餚打上問號，所以對於非華人旅行團，他們都會事先做好文字翻譯的準備，或是特殊國家的飲食限制來讓更多國籍的民眾感受台灣熱情且細膩的服務文化。

▲▼ 詩情花園度假村國際服務 。（圖／記者翁伊森攝）

▲詩情花園度假村除露營車溫暖內裝空間 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 詩情花園度假村國際服務 。（圖／記者翁伊森攝）

▲詩情花園度假村接待散客及團體旅客有客製化餐點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 詩情花園度假村國際服務 。（圖／記者翁伊森攝）

▲戶外腹地大且綠意盎然，是相當多企業公司行號或家庭團體辦宿首選 。（圖／記者翁伊森攝）

ET快訊
獎項被撤銷　黃國昌回擊了
長相曝光！空姐「直腸塞1公斤黃金」　IG偷偷關閉
孫安佐爭議一次看！捲約砲三角戀　黑歷史起底
夏季電價「平均漲430」　台電一張圖解釋貴在哪裡
孫安佐呼麻露下體　刑事局：人已返台並掌握相關情資
親兄弟「共享愛妻」！一妻二夫狂生10孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慶祝615警察節　東港警挽袖捐熱血…救人最樂

科技助農！共慶神農大帝聖誕　西螺福興宮祝壽佑豐收

次醫療區調整！嘉義市憂「跨區就醫」排擠民眾權益　盼增病床數

異物哽塞莫驚慌　南消四大隊社區推廣急救技能

農機上路泥污路面頻傳　嘉義縣籲清潔後再上路...以免受罰

台南地院與台南市民政局　共辦國民法官模擬法庭活動

露營車渡假村菜餚全韓文說明　釜山獅友大讚貼心超國際化

防止油氣洩漏　嘉義市加油站全面裝設檢測器材

移工駕駛紅色車燈真顯眼　員警攔查改裝車查獲失聯移工

婦出門散步「忘了回家的路」　住家10公里外被警尋獲

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

慶祝615警察節　東港警挽袖捐熱血…救人最樂

科技助農！共慶神農大帝聖誕　西螺福興宮祝壽佑豐收

次醫療區調整！嘉義市憂「跨區就醫」排擠民眾權益　盼增病床數

異物哽塞莫驚慌　南消四大隊社區推廣急救技能

農機上路泥污路面頻傳　嘉義縣籲清潔後再上路...以免受罰

台南地院與台南市民政局　共辦國民法官模擬法庭活動

露營車渡假村菜餚全韓文說明　釜山獅友大讚貼心超國際化

防止油氣洩漏　嘉義市加油站全面裝設檢測器材

移工駕駛紅色車燈真顯眼　員警攔查改裝車查獲失聯移工

婦出門散步「忘了回家的路」　住家10公里外被警尋獲

「CEO將帥班」十周年論壇　探討量子科技、菁英展開淬鍊之旅

UNIQLO感謝祭限時7天！夯品首降價最低149元起　GU給優惠再抽家電

周天成直落2撂倒西本拳太！　勇闖新加坡賽男單4強

8大「痛風地雷食物」一次看！拉麵湯、手搖飲上榜

王陽明與蔡詩芸同場不同台　背後原因曝光竟跟保母有關

中華男排啟程前往巴林！力拚挑戰者盃奪佳績

「破壞民主」遭撤銷NATPA獎項！黃國昌回擊：民主不專屬民進黨

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1公斤黃金」　IG偷偷關閉

孫安佐爭議一次看！昔捲約砲三角戀　黑歷史起底

慶祝615警察節　東港警挽袖捐熱血…救人最樂

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

地方熱門新聞

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

即／花蓮23:52規模5.0有感地震　北台灣深夜搖晃

板橋開心農場紅到日本　和歌山議員飛來取經

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

標下太平島碼頭整修工程啟用　宏華捐4千萬裝海淡機

偷渡大陸22年！台男晚年重病返台求醫

玫開四度農場參加世界柑橘果醬賽獲3項金獎

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

台南安平餐廳半夜驚傳火警消防人員出水搶救

響應「舊鞋救命」募集活動將愛心送往非洲

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

寯陽實業捐贈南消100次「醫療級高壓氧保養」

南消七大偕同企業合辦消防ESG講習

更多熱門

相關新聞

福斯商旅Caddy Maxi福祉新車亮相

福斯商旅Caddy Maxi福祉新車亮相

台灣福斯商旅持續關懷社會長照，以實際行動關注無障礙移動議題。在今年的臺灣輔具暨長期照護大展上，與小比媽媽陳嘉齡攜手，透過一連串圖文、故事，描繪長照家庭的日常責任與辛勞，打造出貼心的「小比圓夢號」Caddy Maxi福祉車，喚起大眾對無障礙移動議題的關注與支持！

福斯「加州號露營車」更新

福斯「加州號露營車」更新

福斯商旅推出Multivan晚安套件

福斯商旅推出Multivan晚安套件

桃園豪華露營車「1人1泊4食免3千元」

桃園豪華露營車「1人1泊4食免3千元」

【周焦點】TOYOTA、福斯新車開賣

【周焦點】TOYOTA、福斯新車開賣

關鍵字：

詩情花園度假村露營車嘉義獅子會釜山獅子會國際化

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

00919配0.7元創新高　年化配息率再破10%

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面