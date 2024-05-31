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諾曼第登陸80週年紀念　不邀俄羅斯參加

▲▼諾曼第登陸。（圖／美國海軍）

▲諾曼第登陸。（圖／美國海軍）

文／中央社

法國總統府今天表示，鑒於俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，俄國將不會受邀參加下週紀念第二次世界大戰諾曼第登陸（D-Day）80週年活動。

主辦單位今年4月曾表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會被邀請參加在法國舉行的紀念活動，但歡迎部分俄國代表參加，以認可俄國在戰時的犧牲。

在法國今天宣布此消息前，兩名外交消息人士告訴路透社，由於俄烏戰爭和一些盟國對俄羅斯出席感到不自在，導致法國改變了最初的想法。

包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美國總統拜登在內的數十名國家元首和政府首長將出席這次紀念活動。

諾曼第登陸紀念活動將在6月6日舉行。一名法國總統府官員向記者證實，俄羅斯不會出席，而澤倫斯基因烏克蘭在俄烏戰爭中的「正當戰鬥」受邀參加。

這名官員說：「俄羅斯並未受邀，鑒於俄國2022年發動侵略戰爭，且最近幾週戰事有增無減，使得沒有條件讓俄方參加。」

這場持續兩年多的戰爭大大耗損烏克蘭的彈藥和人力，俄羅斯正在烏東緩慢但穩定地挺進。 這個月初，另有3名歐洲聯盟（EU）外交官告訴路透社，有些歐盟國家表示，如果俄羅斯出席，他們會很不自在。

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