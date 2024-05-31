3少年「長棍戳電線」瞬間炸飛！　痛苦倒地畫面曝光

▲3名少年用長棍戳電線瞬間被炸飛。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯薩馬拉州3名少年日前結伴走在路上，其中一名拿著長棍的少年，走到一半突然跳起來用長棍拍打路邊的電線，結果下一秒爆出巨大火焰，導致3人瞬間倒地，監視器畫面也在網路上曝光。

根據BezFormata報導，這起事件發生在29日晚間，當時薩馬拉州恰帕耶夫斯克3名少年結伴走在路上，從曝光的監視器畫面可以看到，其中一名拿著長棍的少年在嬉鬧之間突然跳起來，用長棍用力拍打路邊的電線，下一秒火光四起，巨大爆炸力讓3人瞬間倒地，有一名少年起身後摀著臉跑開。

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報導指出，這3名少年都受到嚴重燒傷，目前暫無生命危險，但其中2人傷勢較重，還有1人處於昏迷狀態。當地檢調單位已開始針對此事進行調查。