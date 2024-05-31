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國會擴權　經濟學人：部分台灣民眾擔憂遭出賣給中國

▲立法院長韓國瑜主持「立法院職權行使法部分條文修正草案」三讀，遭民進黨立委丟「垃圾」。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜主持「立法院職權行使法部分條文修正草案」三讀，遭民進黨立委丟「垃圾」。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

立法院推動擴張自身職權，28日三讀通過相關修法，爭議持續延燒。英國「經濟學人」期刊報導，國會擴權由「與中國友好的」國民黨與民眾黨推動，部分台灣民眾因此擔憂遭立委出賣給中國。

立法院會28日三讀通過修正立法院職權行使法及刑法部分條文，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等，擴大立院調查權。

「經濟學人」（The Economist）今天發自台北的報導指出，執政黨民進黨以及最近幾天聚集在立院外的抗議民眾認為國民黨和民眾黨在強力奪權，以霸道、不民主的手段試圖強行通過修法，未充分考慮民進黨立委的意見，也未充分辯論。儘管掌握行政權，民進黨立委在立院居人數劣勢。

然而，國民黨和民眾黨認為，他們正試圖改善台灣的民主政治，提升對政府的問責。他們堅稱，修法提案皆經適當程序檢視，且舉辦過公聽會，也與民進黨討論過。民眾黨立法院黨團總召集人黃國昌說，修法提案內含在美國、英國及部分其他歐洲國家普受歡迎的構想，台灣並非特例。

不過，批評人士擔憂，新法將被用於強迫官員、甚至流亡台灣的香港民主運動人士揭露敏感資訊，而這些資訊將流向中國。「經濟學人」提到，部分在野黨立委，包括國民黨立院黨團總召傅崐萁，「與中共官員關係親近」。

報導指出，民進黨政治人物擔心，在野陣營將可以徒刑等罰則為要脅，對民進黨政治人物以及政府官員施壓。這些政治人物指控中國是修法幕後黑手；不過，「經濟學人」提到，他們未提供證據支持相關說法。在野陣營則說，民進黨指控他們與中國合作，是造謠抹黑。

行政院長卓榮泰已表示，政院將在收到立院三讀通過的條文後，研議按憲法增修條文所定程序，移請立院覆議。民進黨黨團則宣告聲請釋憲。

「經濟學人」指出，相關紛爭恐影響總統賴清德施政；台灣的政府治理看來將較以往「功能失調」。

 
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