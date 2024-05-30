在地柳丁、龍眼等化身金獎果醬　玫開四度參加世界柑橘果醬賽告捷

▲埔里鎮「玫開四度」食用玫瑰園獲世界柑橘果醬賽3項金獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

連續四年在「世界柑橘果醬大賽」中大放異彩的埔里「玫開四度」食用玫瑰園，今年以南投的柳丁、龍眼乾等在地食材製成柑橘果醬，在歐美果醬強國競爭中脫穎而出，再獲3個金獎肯定。

縣長許淑華30日由縣府農業處長蘇瑞祥陪同，特別前往農場致贈「南投之光」賀匾；女主人郭恩綺用心準備美味的點心、生菜沙拉和飲料，皆是以玫瑰和自行研發的果醬入菜，並一一介紹近幾年獲獎的果醬品牌與參賽成果心得，許淑華與到場致賀的縣議員陳宜君、黃世芳，對其能將在地食材以簡單的調味，製成好吃餐點的手藝與巧思，都讚不絕口。

縣府指出，「玫開四度」農場座落於埔里牛眠山下、眉溪河畔，以種植食用玫瑰為主，花農章思廣、郭恩綺夫婦倆從921地震後就落腳埔里開始種植食用玫瑰，並自2021年開始參加世界柑橘果醬大賽，每年皆獲金獎肯定；郭恩綺表示，英國的「世界柑橘果醬大賽」是採各類別中最優秀的10%授與金牌，今年他們是以「醇香金棗」、「野韻」和「Sweet Golden」等三項產品獲金獎，主要以柳丁、龍眼、煙燻龍眼乾及台灣在地的琴酒製作而成。

郭恩綺說，台灣的柑橘類水果相當豐富，有先天的優勢，未來也會繼續加油，研發更多好吃的果醬，為南投爭取更多榮譽；許淑華也邀請玫開四度加入「品味南投」的推廣平台，多參加縣府辦理的宣傳活動，讓更多人認識玫開四度的品牌，也能品嘗到金牌果醬的美好滋味。