台青走進貴州易地搬遷社區　讚居民「下樓就能上班」

▲扶貧工作間。（圖／天眼新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

兩岸媒體和台灣青年近日前往貴州蟠龍社區參觀，該地是桐梓縣最大的易地搬遷安置社區。台青李雨涵受訪表示，這與台灣還是有很大不同，居民們感受到了幸福才願意從家園搬遷出來。

「兩岸攜手共『黔』行：推進中國式現代化之看貴州——走進遵義」媒體聯合採訪活動28日前往桐梓縣燎原鎮蟠龍社區。該社區成立於2018年4月，是桐梓縣最大的易地搬遷安置社區，集中安置易地扶貧搬遷戶1249戶4700人。

採訪團一行跟隨講解員，到社區幼兒園、醫療站及扶貧工作間分別參觀。蟠龍社區扶貧工作間內，縫紉機器嗡鳴陣陣，工人們有條不紊剪裁制衣。

李雨涵參觀後表示，「在我印象中，工廠和生產車間基本都是獨立和遠離生活區的，想不到社區里也能有車間，這裡的居民下樓就能上班，下班就能馬上到家，真的很棒。」

▲桐梓海軍學校。（圖／天眼新聞）

除蟠龍社區外，採訪團還到桐梓海軍學校參觀。該地的前身是左宗棠在洋務運動時期創建的「福建船政學堂」，1913年10月，「福建船政學堂」改名為「福州海軍學校」。1931年改名為「海軍學校」。抗戰期間，因戰事襲擾，海軍學校於1938年10月遷至桐梓縣城。

目前留存的桐梓海軍學校「金家樓」舊址，已成為中國現存唯一的海軍學校舊址紀念地，被譽為抗日戰爭時期「中國海軍的搖籃」。

在遵義生活數年台青賴翊凡如今成為一名「貴州女婿」，「這裡很好地回答了我們來自哪裡，大陸和台灣長久以來都是密不可分的。」