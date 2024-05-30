高雄老司機哭了！斥資千萬裝潢「全套店」被抄　火辣低胸妹遭逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄新興區七賢二路一家「美容SPA生活會館」，號稱「斥資千萬全新裝潢打造」，裡頭實際暗藏春色。高雄警方接獲檢舉後到場搜索，當場逮到一對男女涉嫌性交易，以及另名已完事待客中的女服務生，還有負責人蔡男，全案偵訊後依妨害風化罪嫌移送偵辦。

▲高雄斥資千萬裝潢「全套店」被抄，低胸妹遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「全套店」斥資千萬裝潢，遭警方抄了。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，這間美容會館位於七賢二路，過去曾被查獲色情，但近來在網路以「斥資千萬裝潢」、「優質佳麗」等口號宣傳，吸引老司機前來消費。蔡姓負責人透過通訊軟體聯繫媒介女服務人員，以每次新台幣2000元代價，與不特定人從事全套性交易，並從中獲取800元媒介費。

日前警方接獲檢舉，經員警探訪蒐證，28日18時許持搜索票到場搜索，當場查獲負責人38歲蔡男，在包廂內也逮到31歲柯男及28歲女服務生陳女涉嫌違法性交易，另外還有一名完事待客中的30歲蔡女。

▲警方在包廂內逮到一對從事性交易的男女。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續2名女服務生、1名男客及負責人全數被帶回調查，警方也查扣不法所得及帳冊等證物。全案於偵訊後，蔡男依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；另女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁處。