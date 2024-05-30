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今「天赦日」招貴人開運法曝　5生肖拜玉皇大帝發財

▲▼新竹天公壇玉皇大帝、玉皇上帝。（圖／記者陳俊宏攝）

▲5生肖今「天赦日」可拜玉皇大帝。圖為主祀玉皇大帝的新竹天公壇。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

龍年只有6次「天赦日」，要好好把握！今天為今年第二次天赦日，民俗專家柯柏成表示，今日可選一個自己名字的印章帶在身上，招貴人、避小人，最理想可以素食一天。清水孟國際塔羅小孟老師則分享，生肖屬「龍、豬、雞、猴、羊」祈求完玉皇大帝發大財。

小孟老師說，今日生肖屬龍、豬、雞、猴、羊者，一定要先懺悔過去一年過錯，再好好祈求玉皇大帝幫自己轉運；無法前往玉皇大帝廟祈求者，可對天空禱告玉皇大帝，神明會幫你實現，尤其是先前遇到的困難都會迎刃而解，而最佳祈求時間為中午11時至下午3時。

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Top 5：屬羊

屬羊會有小偏財出現，倘若你身邊有不錯的投資標的物，可好好投資，說不定會賺到錢。天赦日誠心祈求玉皇大帝，股票或基金都能有很好的回報率。

天赦日開財運方法：在書桌抽屜擺放五帝錢，能讓你充滿帝氣。

Top 4：屬猴

屬猴的人天赦日祈求神明，過去有套牢的資金或股票都能有所回報，想要買房的人都能買到便宜的價格。倘若你正與人有財務糾紛，都能得到解決。

天赦日開財運方法：在房間裡擺紅地墊，能夠步步鴻運，步步高升。

Top 3：屬雞

屬雞的人終於揚眉吐氣了，過去你一直嘆氣何時才能有加薪的機會，天赦日祈求神明，然後再跟主管上司要求，就能有加薪機會。想轉業的人，也能換到比目前公司更高的待遇。

天赦日開財運方法：在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，元寶上寫下你的姓名生日，就能好運不斷。

Top 2：屬豬

屬豬的人會憑藉著你的智慧與智商，得到想要的財富。倘若你想要讓自己的運勢更好，祈求完神明之後，不妨到異鄉旅遊，不僅能轉運，還能看到不錯的新興行業；若你是有想要創業的人對你非常有幫助，說不定會因此變成千萬富翁。

天赦日開財運方法：在家裡廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票。

Top 1：屬龍

屬龍的朋友有業績壓力的人，祈求完神明之後，你的業績會突飛猛進超越以往。除了財運攀升之外，也會有很多小外快可以賺，然而，這也是你過往辛苦所得來的結果。

天赦日開財運方法：在紅包袋上畫個圓圈，在圓圈裡寫上自己的姓名生日就能招來好運。

柯柏成則在臉書提到，「天赦日」在道家的擇日學中，為「三赦」合一個好日子，是四季中由天干配合地支而產生的日子；古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」

柯柏成表示，補財庫、增財運的，可以參考過去天赦日必備煮錢水的方法；另外，這一天由於是甲辰年夏季的甲午日，甲年的甲日為萬福聚集之日，在奇門遁甲術裡為值符的代表。

柯柏成指出，可以在這天，為自己選一個自己名字的印章，材質選好一點的，但要避免動物身上的材料，例如象牙、牛角這些一定要避免，玉石木材都可以用，畢竟上天有好生之德，肉食尚要避免，更何況在這種日子開光使用的開運印章。

▼天赦日可選一個自己名字的印章。（示意圖／資料照）

▲▼印章。（示意圖／ETtoday資料照）

柯柏成說，印章事先刻好的都沒關係，這一天拿到廟裡的天公爐過香爐開運，日後銀行開戶或簽約都先用這個印章；或業務因素需增強自己的運勢招貴人、避小人，把這個印章帶在身上就可以。

柯柏成提到，顧名思義，天赦日就是上天大赦天下之日，雖然這一天在寺廟、甚至教堂的許願都容易實現，但在祈福許願之前，更需要請上天赦免我們因無知，或有意犯下的過錯，懺除業障才能讓好運來；這天最理想可以素食一天，以符合上天好生之德，祈福許願當然就容易成真。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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