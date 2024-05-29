手機信令分析青鳥？　民進黨今再澄清：綜合分析無涉個資

▲民進黨今日進一步澄清並未主動調查「青鳥行動」群眾個資。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目中，談及可用手機訊號定位分析「青鳥行動」群眾年齡，引發藍營質疑「監控人民」。對此，民進黨今（29日）第二度發布新聞稿表示，王義川參考坊間常見之各種數據分析與調查研究所做出之媒體評論，絕無涉及個資問題。

王義川日前在政論節目談及，可以用手機訊號的定位，去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複，引發國民黨立委陳玉珍質疑，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，是人權大倒退。對此，民進黨日前回應，「手機信令資料分析方法」是常見的商業調查方法，但民進黨沒有設備，無法進行調查。

然而，面對輿論持續延燒，民進黨發言人吳崢今日再度澄清，王義川基於綜合現場、網路資訊、問卷調查等資料，事後進行的媒體分析評論，判斷5月24日的群眾與5月19日、民進黨選前之夜的群眾是不同類型的一批人，無涉個資。

吳崢說明，以相關資料與報導來看，民進黨選前之夜參與者輪廓為「年齡層偏大、男性居多」；民眾黨5月19日集會行動參與者輪廓則為「年齡層偏年輕，男性居多」；5月24日立法院外群眾輪廓為「各年齡層分佈均勻，女性略多於男性」。他說，參與者的輪廓明顯顯示出，5月24日的群眾與5月19日、民進黨選前之夜的群眾是完全不同類型的人，這並不需要個資就能判斷，更遑論監控人民。

吳崢再次強調，民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查，更絕無可能有國家機器介入情事，請在野切莫再做不實揣測。