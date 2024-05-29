遭警開2槍脱逃！BMW男帶女友躲摩鐵看「肉片」　警衝進來抓人

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名老婦騎機車遭一名男子開著BMW撞倒受傷，警方獲報到場處理車禍，男子假意配合查驗身份，趁隙跳上車脫逃，員警制止被拖行在地，隨後開2槍仍被脫逃；男子逃逸後將車藏在五股區停車場，再與女友到新莊開房間看「肉片」，警方循線將他逮捕，起獲毒品哈密瓜錠，經調查還是名通緝犯，訊後依妨害公務、妨害秩序通緝及毒品案送辦。

▲羅男帶女友躲摩鐵看「肉片」被查獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

28日下午5時許，31歲羅姓男子開著BMW在蘆洲區長榮路與中華街口撞倒騎機車的70歲施姓老婦人，2名員警到場處理這起交通意外，就在查驗羅男身份時，他突然跳上車發動引擎逃逸，員警立即上前制止，卻反遭拖行，情急下朝車開2槍，仍被脫逃。

▼警方起獲毒品哈密瓜碇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

晚間10時許，羅男脫逃後將BMW小客車停在五股區新五路三段一處地下室停車場，再搭計程車到新莊區思源路一家汽車旅館與女友開房間，正當2人看著播放的「肉片」打算共度春宵時，大批員警循線衝進房間將他逮捕。

員警在他身上起獲2包毒品哈密瓜錠共35.4公克，經查他是士林地檢署妨害秩序通緝犯，訊後依法解送歸案，並依妨害公務及毒品罪移送新北地檢署；受傷的施姓老婦經就醫後無大礙，被拖行員警則受到輕傷。

▼在五股區地下室停車場找到肇事BMW 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警訊後將羅男依法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）