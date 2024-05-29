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IDF經國號首飛35週年　漢翔：國機國造的驕傲

▲民國78年5月28日，由吳康明駕駛著IDF經國號戰機原型機（編號10001）迎來歷史性的首飛。圖為10001機首飛落地瞬間。

軍聞社／記者卓以立臺中28日電

民國78年5月28日，由吳康明駕駛著IDF經國號戰機原型機（編號10001）迎來歷史性的首飛。漢翔公司28日表示，35年過去，流過的汗水血淚，都已化作收成的喜悅，國人自研自製的先進戰機IDF經國號，代表我國擁有製造、測試、修改、武掛、升級等自主權，把所有知識與科技掌握在手中，這就是國防自主，這就是國機國造。

民國77年12月10日，首架原型機（A1）出廠，在全國矚目下，A1機由吳康明上校駕駛，以滑行姿態進入典禮會場，他形容這段滑行「背負著全體研發人員多年來的心血」。並在故前總統李登輝命名「經國號」後，IDF戰機正式開啟了緊鑼密鼓測試的時代。

民國78年5月28日，機務、場地、人員、攝影、救護，都已確認完善各自待命，試飛管制室內不分階級，眾人聚精會神，屏息等待，吳康明老師起動發動機，駕著機號10001的首架原型機進入跑道，隨後鬆煞車，高速滑行，油門持續加大，當機身騰空而起，彷彿全國都響起了掌聲與歡呼聲。經過22分鐘的飛行，首飛任務於10:43完美落地，這一刻，寫進了中華民國的歷史。

IDF共有4架原型機，每架各自擔負不同的測試任務，其中編號10002的2號原型機（A2），主要負責低空高速擴張飛行測試。A2機於78年7月29日，由試飛官伍克振上校完成首飛。10003原型機（A3），於民國79年1月10日首飛，試飛官為陳康定中校。10004原型機（B1），於民國79年7月10日首飛，前座試飛官祝安麒少校，後座朱泰樺中校。

IDF戰機在完成首階段研發及量產後，國防部展開「翔昇計畫」，自民國90年起，用七年的時間，以研製兩架原型機（10005、10006）為標的，單座機（10005）於95年10月4日升空，雙座機（10006）在96年3月15日升空，並在兩週後的3月27日，由陳水扁總統為翔昇機命名為「雄鷹戰機」。

民國93年8月14日桃園縣政府、國防部、經濟部、交通部聯合舉辦規模空前盛大的「桃園國際航空嘉年華」，而IDF的特技飛行表演，正是開幕的重頭戲。當日由吳康明老師親駕IDF（A3）機上陣，幾個轉彎後急速爬升、翻滾、倒飛，高難度動作接二連三，地面上的民眾仰起頭，歡呼聲不絕於耳。

機尾號10003是IDF第三架原型機(A3)，後來常作為吳康明老師執行Solo Demo性能展示用機。此次是漢翔公司首度公開的空中展演，也是IDF首次在國人面前高難度性能展示，再次寫下屬於IDF的榮耀時刻。

IDF研製是我國航空史的光輝歲月，回首來時路，沒有IDF，就沒有今日中華民國的空防，更不會有後來F-16及幻象2000的引進。

漢翔112年勇鷹交機目標達成　胡開宏領軍交機

▲漢翔112年勇鷹交機目標達成。

民國109年6月10日，新式高教機「勇鷹」首飛，由路志元、管延年兩位教官駕駛，並由吳康明老師親自擔任地面上的安全飛行員（safety pilot），在兩架IDF的隨伴下，完成首次升空。距離IDF的首飛，足足間隔30年，「國機國造」終於再次飛上藍天，完成了薪火相傳。

直到現在，為勇鷹高教機的飛行測試擔任隨伴機，仍是IDF的其中一項任務。仰望天空，我們也許能夠幸運看見這兩架國人自製的飛機，一起翱翔天際。

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