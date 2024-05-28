3G網路6月底關閉！NCC提醒：少「這設定」119都不能打

▲3G網路即將於6月底關閉，未來無論上網或語音（含緊急電話110/119/112），用戶手機、SIM卡均須支援4G/5G網路及4G語音（VoLTE）服務。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

3G網路即將於6月底關閉，通傳會（NCC）昨（27）日攜三大電信業者召開記者會，提醒用戶儘速進行手機體檢，留意3G系統關閉後，目前使用的手機、SIM卡是否可支援4G語音(VoLTE)功能，並協助目前手機、SIM卡不支援4G語音功能的用戶能平順移轉，保障用戶權益，同時達到通訊高效能與環境永續政策目標。

據通傳會（通訊傳播委員會）分享，在關閉3G網路後全年可節省總電力超過2.8億度電，並減少約14.2萬噸碳排放量，相當於373座臺北市大安森林公園的減碳效益，近一步實踐「台灣2050淨零排放」政策。

通傳會提醒，3G網路關閉後，未來無論上網或語音（含緊急電話110/119/112），都必須透過4G/5G網路，提醒用戶手機、SIM卡均須支援4G/5G網路及4G語音（VoLTE）服務。如果手機過舊或型式沒有經過通傳會認證合格，之後手機有可能無法進行4G語音通話，其中也包括撥打緊急救援電話（含110/119/112）功能。

因此，民眾可透過各大電信業者的官方網站自行進行手機體檢，或由門市、客服人員協助確認手機、SIM卡是否支援4G語音功能及開通4G語音設定。如果用戶目前使用手機不支援4G語音(VoLTE)，電信業者皆提供多元換機優惠，包括按鍵式手機、智慧型手機供用戶選擇等，詳情可洽各電信業者官方網站或門市。

通傳會主委陳耀祥提醒，電信業者會透過簡訊、語音等方式來提醒用戶前往門市進行免費換卡，但也請用戶提高警覺避免有心人士藉由這段期間進行詐騙行為。若是有所疑慮，都能夠透過電信業者提供的免費客服電話進行確認。

3G網路關閉專區網址：

國家通訊傳播委員會／3G語音網路關閉專區

電信業者免付費客服電話：

●中華電信：手機直撥123或0800-080-123

●遠傳電信：手機直撥888或0800-058-885

●台灣大哥大：手機直撥188或0809-000-852

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